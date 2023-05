Un MINISTRE soupçonné d’avoir condamné en privé l’invasion de Vladimir Poutine est devenu le dernier membre de l’élite russe à mourir dans des circonstances mystérieuses.

Petr Kucherenko, 46 ​​ans, est soudainement tombé malade sur un vol alors qu’il revenait à Moscou d’un voyage d’affaires à Cuba le 20 mai.

Le ministre photographié avec sa femme pop star, Diana Gurtskaya Crédit : Facebook

Les médecins se sont précipités pour donner au vice-ministre des Sciences Kucherenko la RCR après que l’avion ait effectué un atterrissage d’urgence, mais il a été déclaré mort.

Il est entendu que des problèmes cardiaques sont responsables de la mort de Kucherenko – mais une autopsie est prévue pour mercredi.

Selon le journaliste indépendant Roman Super, Kucherenko avait précédemment fustigé ce qu’il appelait « l’invasion fasciste » de l’Ukraine par Poutine.

Super a déclaré qu’il avait parlé à Kucherenko, qui avait un fils de 15 ans avec la chanteuse pop russe Diana Gurtskaya, quelques jours seulement avant son départ de Russie alors que le pays entrait en guerre en février dernier.

Écrivant sur Telegram, il a affirmé que Kucherenko lui avait dit de « partir dès que possible » pour se sauver, lui et sa famille.

Kucherenko aurait déclaré : « Dans un an, vous ne reconnaîtrez plus du tout la Russie. Vous partez et faites ce qu’il faut.

Super a affirmé que Kucherenko lui avait dit qu’il était trop tard pour qu’il parte et a ajouté : « Ils nous ont pris nos passeports.

« Oui, et il n’y a pas un tel globe qui sera maintenant heureux avec le vice-ministre russe après cette invasion fasciste. »

Le journaliste a également affirmé que Kucherenko avait déclaré avoir réussi en Russie en prenant « des poignées d’antidépresseurs et de tranquillisants en même temps ».

Kucherenko est le dernier d’une série de plus de 40 morts mystérieuses au sein des hauts gradés russes depuis le début de la guerre.

Le mois dernier, un riche député pro-Poutine et oligarque des boissons gazeuses ayant des liens mystérieux avec la Grande-Bretagne a été retrouvé mort.

Nikolay Bortsov, 77 ans, a été retrouvé mort chez lui.

Bortsov avait été sanctionné par le Royaume-Uni en raison de son soutien à la guerre sanglante de Poutine en Ukraine.

Mais une fuite en 2019 a indiqué que le multimillionnaire avait secrètement obtenu le statut de « permis de séjour indéfini » au Royaume-Uni.

Et ce malgré le fait qu’il soit un allié fidèle du tyrannique Poutine et un soutien au parlement russe, la Douma d’État.

Il a été découvert mort à son domicile dans la région de Lipetsk en Russie sans aucune cause.

Pendant ce temps, le corps d’Igor Shkurko, 49 ans, directeur général adjoint de Yakutskenergo a été découvert dans sa cellule d’un centre de détention après avoir été accusé d’avoir accepté un pot-de-vin.

La veille de sa mort, l’exécutif avait interjeté appel contre ce qu’il considérait comme une allégation injuste de corruption.

Les experts pensent que de nombreuses personnalités décédées – allant des oligarques aux scientifiques et même aux généraux – pourraient montrer la main sombre et tachée de sang du Kremlin.