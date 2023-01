Une autre mort russe mystérieuse alors que l’ancien dirigeant d’une région riche en pétrole et allié du principal partisan de Poutine est percuté par une voiture

L’ancien Premier ministre d’une région russe riche en pétrole est décédé après avoir été percuté par une voiture alors qu’il traversait une rue.

Magomed Abdulayev, 61 ans, est le dernier d’une série de personnalités d’élite proches du régime de Vladimir Poutine à mourir dans des circonstances mystérieuses ces dernières semaines.

L’ancien Premier ministre du Daghestan Magomed Abdulayev a été renversé par une voiture 1 crédit : East2West

Il est la dernière figure d’élite liée au régime de Poutine à rencontrer une mort prématurée Crédit : AFP

Abdulayev, un proche allié de la marionnette de Poutine Dmitri Medvedev, a été heurté par une voiture Niva dans la ville de Makhachkala sur la mer Caspienne.

Il a été transporté à l’hôpital mais est décédé des suites de blessures graves.

Il traversait la rue Gadzhiev à un point non autorisé, selon des informations.

Il n’a pas été révélé si le conducteur, qui aurait 55 ans, a été arrêté ou interrogé par la police.

Abdulayev a été premier ministre de la région du Daghestan, riche en pétrole, de 2010 à 2013, et a été nommé lorsque Medvedev était nommément responsable au Kremlin.

Ils se connaissaient depuis qu’ils étaient étudiants diplômés de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, selon des informations.

L’ancien Premier ministre Medvedev, 57 ans, a changé d’emploi pour devenir président pour un mandat dans une décision largement considérée comme une ruse pour permettre à Poutine de rester au pouvoir.

Aujourd’hui adjoint de Poutine au Conseil de sécurité de la Russie, il a été qualifié d’allié politique le plus proche du tyran, à la tête de son parti Russie unie.

Il est également un blogueur belliqueux et un meneur de la guerre en Ukraine.

L’Ukraine a immédiatement établi un lien entre l’accident d’Abdulayev et une succession d’autres morts russes au cours de l’année écoulée.

Une chaîne Telegram dirigée par le responsable du gouvernement ukrainien Anton Geraschenko a déclaré: “Une autre mort mystérieuse d’un responsable russe.

“Une voiture a renversé l’ancien premier ministre du Daghestan à Makhatchkala, le tuant.

“Les médias russes rapportent que Magomed Abdulayev, 61 ans, a été victime d’un accident de voiture alors qu’il traversait la route au mauvais endroit.”

Au moins neuf magnats et personnalités de l’industrie liés au régime sont morts dans des circonstances suspectes de février à septembre.

Et quatre autres membres de l’élite scientifique et militaire russe sont morts de part et d’autre de Noël.

Le dernier en date était l’un des meilleurs ingénieurs spatiaux de Poutine, Vladimir Nesterov, décédé subitement à l’âge de 74 ans.

Il a conçu les rampes de fusée russes Angara, considérées comme les meilleures au monde, et a rendu possible les rêves d’exploration spatiale de Poutine.

Sa cause de décès n’a pas été révélée.

Mais il avait été sous un nuage de suspicion accusé de détournements de fonds massifs.

Le jour de Noël, un chef de char russe est décédé quelques heures seulement après une réunion prévue avec Poutine.

Le général Alexei Maslov, 69 ans, est soudainement tombé malade et est décédé juste après que Poutine ait interrompu une visite à l’entreprise de chars où il travaillait à Uralvagonzavod.

Maslov était l’ancien chef des forces terrestres russes et un ancien ambassadeur auprès de l’OTAN – et n’aurait pas été connu pour avoir des problèmes de santé avant sa mort subite.

Poutine a alors soudainement annulé sa visite alors même que son convoi était en place et que les routes avaient été déneigées.

Quelques jours plus tôt, l’un des principaux chefs de la marine russe était également décédé subitement à l’âge de 65 ans.

Alexander Buzakov était le directeur général des chantiers navals de l’Amirauté à Saint-Pétersbourg, en charge de la construction de nouveaux sous-marins pour la Russie.

Sa mort a été décrite comme “soudaine, prématurée et tragique”.

Et quelques jours auparavant, un riche critique de Poutine, également âgé de 65 ans, avait été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses.

Le multimillionnaire Pavel Antov est tombé de la fenêtre d’un hôtel en Inde où il voyageait pour des vacances d’anniversaire.

Auparavant répertorié comme l’homme politique élu le plus riche de Russie en 2019, il avait qualifié le blitz de l’Ukraine de “terreur” et était l’un des critiques russes les plus en vue de l’invasion.

Les médias indiens ont rapporté que le magnat de la saucisse avait sauté du toit.

Mais le consul général russe en Inde, Alexei Idamkin, a insisté sur le fait qu’il était tombé d’une fenêtre, quelques jours avant son 66e anniversaire.

Sa mort a suivi celle d’un autre membre de son parti, Vladimir Budanov, 61 ans, également décédé en Inde la semaine dernière.

Budanov serait mort d’une crise cardiaque jeudi dernier.

Vladimir Nesterov, un spécialiste russe des fusées, est décédé subitement la semaine dernière à l’âge de 74 ans 1 crédit : East2West

Nesterov a conçu le système russe de pad de fusée Angara 1 crédit : East2West

Le chef de char russe Alexei Maslov est décédé subitement le jour de Noël

Alexander Buzakov, chef des chantiers navals de l’Amirauté russe, est décédé à l’âge de 65 ans