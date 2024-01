Une autre mise à jour sur les Oakland Athletics et Las Vegas

Il y a quelques semaines, j’ai publié cet article sur le projet de déménagement d’Oakland A à Las Vegas et mon scepticisme quant à certaines parties du plan.

John Shea du San Francisco Chronicle a un article avec des informations mises à jour et j’ai donc pensé vous faire part de quelques réflexions à ce sujet.

Premièrement, Shea dit qu’il y aura un « événement public » au Nevada le mercredi 24 janvier prochain au cours duquel de plus amples détails seront révélés. Ce n’est que « public », cependant, si vous êtes prêt à payer :

Les bénéfices seront reversés à la Chambre de Commerce de Las Vegas, quelle que soit leur valeur.

Quoi qu’il en soit, voici ce que nous ne savons pas pour le moment et ce qui pourrait être révélé la semaine prochaine :

L’article poursuit en notant que l’idée actuelle de l’équipe est de jouer au Sutter Health Park à Sacramento, qui abrite actuellement l’équipe Triple-A des Giants. Cependant, s’ils font cela :

“Kaval” est le président de l’équipe des A, Dave Kaval, et bien que l’article indique qu’il y a encore une chance que les A puissent jouer une partie de leur programme à Oracle Park, domicile des Giants, il y a des problèmes logistiques évidents à faire quelque chose comme ça, et aussi :

Quel bordel. Les Cubs, d’ailleurs, devraient affronter les A’s… partout où ils joueront en 2025, car ils ont joué à Oakland en 2023 et les A devraient se rendre à Wrigley Field du 16 au 18 septembre 2024.

À propos de ce nouveau stade de Las Vegas qui est censé être prêt d’ici la saison 2028 ?

Les rendus de la future maison des A à Las Vegas n’ont pas été rendus publics, mais on a appris que le toit serait fixe (non rétractable) et que la conception comprendrait une immense fenêtre au-delà du champ extérieur pour offrir une vue. Le journaliste du Nevada Independent, Howard Stutz, a déclaré lors d’un récent panel de radiodiffusion publique que Kaval lui avait dit que les rendus pourraient ne pas être publiés avant que les A ne jouent leur série d’entraînement de printemps à Las Vegas contre les Brewers les 8 et 9 mars.