Une autre merveilleuse saison de marché – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Un grand merci à tous les membres de la communauté qui ont magasiné et soutenu le marché de pays d’Oswego le dimanche matin sur la rue Main. Semaine après semaine, nous avons vu des gens avec des sacs pleins, des ventres pleins et de grands sourires. Que le temps soit magnifique ou mauvais, les vendeurs se sont présentés et les gens sont venus les soutenir.

Merci à Bob Tripp, NMTripp Insurance Agency, Inc. ; Le Prom Shoppe & Bella Gia; Boutique pour enfants Lil’ Emms; et Floral Expressions pour avoir généreusement permis au marché de s’installer dans leurs stationnements, et à toutes les autres entreprises du centre-ville qui ont soutenu le marché en partageant le stationnement, en ouvrant le dimanche et en nous rejoignant en tant que vendeurs. Nous aimons voir les acheteurs et les vendeurs envahir les rues du centre-ville d’Oswego le dimanche matin.

Merci à nos incroyables vendeurs qui partagent ce qu’ils récoltent, cuisent, fabriquent et plus encore. Nous apprécions que vous partagiez vos passions sous la forme de produits et de services incroyables.

Le district d’Oswegoland Park attend avec impatience 2023. Restez informé de ce que le marché a prévu en nous suivant sur Facebook à facebook.com/OswegoCountryMarket. Les questions sur le marché national d’Oswego peuvent être envoyées par courrier électronique à oswegocountrymarket@oswegolandpd.org.

Merci encore pour cette merveilleuse saison, et nous espérons vous voir l’année prochaine.

Cori Veverka

Gestionnaire du marché

Quartier du parc d’Oswegoland

Oswego