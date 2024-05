Des scientifiques de l’Université médicale chinoise du Hebei ont conçu un virus en utilisant des parties du virus Ebola, apparemment pour analyser la maladie et ses symptômes, mais cela suscite des craintes car cet agent pathogène pourrait potentiellement tuer en trois jours. Le virus génétiquement modifié s’est avéré être une variante qui aurait tué des hamsters de laboratoire en seulement trois jours d’exposition.

Le monde peut y voir une nouvelle menace venant de Chine, au milieu des théories du complot déjà existantes selon lesquelles le coronavirus (COVID-19), qui a tué des millions de personnes, aurait été divulgué d’un laboratoire de Wuhan.

Le récent étude publié dans Science Direct, a révélé que les chercheurs ont utilisé une glycoprotéine présente dans le virus Ebola, qui conduit le virus à infecter les cellules et à se propager dans tout le corps humain, pour créer l’agent pathogène en laboratoire.

Ils ont créé une souche qui a provoqué de graves maladies systémiques similaires à celles observées chez les patients humains atteints d’Ebola, notamment une défaillance multiviscérale.

Selon l’étude, certains hamsters ont développé des croûtes à la surface de leurs globes oculaires, ce qui a fini par affecter leur vision.

Comme cité par Science Direct, les chercheurs ont déclaré : « C’est un signe que des hamsters syriens âgés de 3 semaines infectés par le virus ont la possibilité de jouer un rôle dans l’étude des troubles du nerf optique causés par la MVE. »

L’étude mentionne que les expériences sur les animaux ont été réalisées après avoir été approuvées par le comité d’expérimentation animale du Centre des animaux de laboratoire de l’Institut de recherche vétérinaire de Changchun, de l’Académie chinoise des sciences agricoles.

Depuis que la propagation du virus Covid a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale en janvier 2020, plusieurs affirmations et demandes reconventionnelles ont été formulées sur son origine. Beaucoup pensaient qu’elle s’était propagée sur un marché d’animaux vivants avant de se propager à travers le monde. Mais certains ont également affirmé qu’il s’agissait d’une fuite provenant d’un laboratoire.

Mais dans cette étude, les chercheurs chinois ont souligné que leur objectif était de reproduire les symptômes d’Ebola dans un environnement de laboratoire contrôlé. Ils voulaient comprendre et faciliter les stratégies de prévention.

Notamment, les scientifiques et les chercheurs ont utilisé un virus différent, le virus de la stomatite vésiculaire (VSV), pour transporter la glycoprotéine d’Ebola, car le virus mortel d’Ebola nécessite des installations de niveau de biosécurité 4 (BSL-4) exceptionnellement sécurisées. La protéine mentionnée est essentielle à la capacité du virus à pénétrer et à infecter les cellules hôte.

Comme cité par Science Direct, les chercheurs ont déclaré : « Dans l’ensemble, ce modèle de substitution représente un outil sûr, efficace et économique pour une évaluation préclinique rapide des contre-mesures médicales contre l’EBOV (virus Ebola) dans des conditions BSL-2, ce qui accélérerait les progrès technologiques et percées dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.

