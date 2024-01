« Une autre manipulation maladroite de la Russie » – Mise à jour sur la guerre en Ukraine du 19 janvier

Il existe cependant des images géolocalisées publiées mercredi qui semblent montrer que les forces russes ont réalisé un gain marginal dans la zone résidentielle du nord du pays. Bohdanivka (au nord-ouest de Bakhmut) et le porte-parole des forces terrestres ukrainiennes, le lieutenant-colonel Volodymyr Fityo, ont rapporté jeudi que les forces russes avaient continué d’intensifier leurs efforts en direction de Bakhmut.

Contredisant les sources de Moscou, un blogueur russe a affirmé que Vesele était toujours une zone grise contestée. D’autres blogueurs russes ont fait état de violents combats à la périphérie de Vesele et près de Spirne (au nord-est de Vesele).

Des sources russes, notamment le ministère de la Défense du Kremlin et les propagandistes de RT, ont affirmé que les forces russes avaient capturé la ville de Vesele (au nord-ouest de Bakhmut), mais l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) a déclaré qu’il n’avait pas reçu de confirmation visuelle de ces affirmations. .

L’AFP a déclaré que l’Union européenne avait promis de livrer un million d’obus d’ici début 2024, mais que seulement 300 000 ont été livrées jusqu’à présent. On estime que l’Ukraine reçoit environ 5 000 à 8 000 obus de 155 mm par jour, contre environ 15 000 obus d’artillerie similaires par jour tirés par les forces russes.

Le président Volodymyr Zelensky a remercié le président français Emmanuel Macron « pour avoir lancé la coalition d’artillerie », dirigée par la France et les États-Unis.

“La pénurie de munitions est un problème très réel et urgent auquel nos forces armées sont confrontées”, a déclaré le ministre de la Défense Rustem Umerov sur les réseaux sociaux après s’être exprimé par liaison vidéo avec Paris, a rapporté l’AFP. Il avait précédemment annulé sa visite en personne dans la capitale française « pour des raisons de sécurité ».

Les obusiers automoteurs Caesar de 155 mm, testés au combat, sont parmi les meilleurs utilisés en Ukraine, et le nombre promis constituerait un renforcement significatif de l’arsenal ukrainien existant.

Selon les analystes d’ISW : «Les forces russes occupent des positions à neuf kilomètres à l’est de Siversk depuis un temps considérable, mais n’ont pas été en mesure de menacer de manière significative Siversk depuis leurs positions actuelles. La prétendue capture de Vesele (qui est plus éloignée de Siversk que les autres positions russes) est donc peu probable. pour aider considérablement un éventuel effort russe visant à avancer vers Siversk à court terme. Le terrain immédiatement à l’ouest de Vesele que les forces russes devraient traverser pour atteindre la route T0513 est en outre en montée sur les hauteurs tactiques locales que les forces ukrainiennes contrôlent actuellement, ce qui pourrait compliquer la capacité des forces russes à avancer..»

A Davos, le ministre lituanien déclare qu’une victoire russe “ne serait pas de bon augure” pour l’Europe

S’adressant jeudi à un journaliste de l’AFP en marge du Forum économique mondial de Davos, le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a souligné que l’invasion russe de l’Ukraine est “la guerre de l’Europe” et a renouvelé ses appels aux partenaires occidentaux pour qu’ils intensifient leurs livraisons d’armes à Kiev.

“Il n’y a aucun scénario selon lequel si l’Ukraine ne gagne pas, cela pourrait bien se terminer pour l’Europe”, a déclaré Landsbergis.

Le haut diplomate balte de 42 ans a averti que l’Europe n’avait « pas pris conscience de la réalité » que le conflit est « la guerre de l’Europe », et a appelé ses partenaires à faire davantage.

Ses remarques interviennent le jour même où l’OTAN annonçait ses plus grands exercices militaires depuis des décennies, en réponse aux signaux de plus en plus inquiétants de Moscou.