Une autre jauge d’inflation entre en jeu avec les prix à la production qui ont bondi de 6,2% en avril par rapport à il y a un an

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté de 0,6% en avril, soit deux fois le taux attendu, selon les données gouvernementales publiées jeudi, un jour après qu’un rapport faisant état d’une forte hausse des prix à la consommation a fait trembler la bourse des craintes d’inflation.

L’indice des prix à la production a augmenté de 0,6% le mois dernier, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. La jauge a augmenté de 6,2% pour les 12 mois terminés en avril, marquant la plus forte augmentation depuis que l’agence a commencé à suivre les données en 2010.

Les économistes interrogés par FactSet s’attendaient à une augmentation de 0,3% en avril pour l’IPP par rapport au mois précédent. D’une année à l’autre, l’indice devrait augmenter de 3,8%, selon FactSet.

L’IPP de base, qui exclut les éléments volatils comme les aliments, l’énergie et les services commerciaux, a augmenté de 0,7% en avril par rapport au mois précédent et a bondi de 4,6% d’une année à l’autre. L’augmentation par rapport à il y a un an a été le plus grand bond depuis 2014, le département ayant calculé les données pour la première fois.

L’indice des prix à la production a été mis au point après que le rapport sur les prix à la consommation de mercredi a montré une inflation plus chaude que prévu et déclenché une forte liquidation du marché boursier.

Le ministère du Travail a rapporté que les prix que les consommateurs américains paient pour les biens et services se sont accélérés à leur rythme le plus rapide depuis 2008 le mois dernier, l’indice des prix à la consommation atteignant 4,2% par rapport à il y a un an.

Les prix à la production mesurent les prix payés aux producteurs par opposition aux prix au niveau du consommateur.

Une forte hausse des produits des aciéries a contribué à la hausse des prix à la production en avril, a déclaré le ministère du Travail. Pendant ce temps. les prix du bœuf et du veau, du porc, du gaz naturel résidentiel, des résines et matières plastiques et des produits laitiers ont également augmenté le mois dernier.

Des pressions plus fortes sur les prix sont survenues à un moment où le pays tente de se remettre de la récession induite par la pandémie.

Ce sont les dernières nouvelles. Veuillez revenir pour les mises à jour.