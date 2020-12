L’emblématique 21 Club de New York fermera après 90 ans d’activité, alors que la Big Apple s’enfonce plus profondément dans la crise au milieu de la pandémie COVID-19 en cours.

Le restaurant de cinq étages – situé à Midtown Manhattan – aurait déclaré vendredi à ses 148 employés qu’il avait cessé ses activités dans un avenir prévisible et qu’il le serait en mars de l’année prochaine.

La nouvelle est arrivée le même jour que le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé qu’il mettrait fin aux repas en salle à New York à partir de lundi prochain – une décision qui paralysera encore davantage l’industrie hôtelière mourante.

Un porte-parole du Club 21 a publié une déclaration samedi, disant: « À la lumière de la crise mondiale en cours et de la période de reprise prolongée prévue pour l’industrie hôtelière, la difficile décision a été prise qu’il ne sera pas possible de rouvrir le Club 21 dans sa forme actuelle pour l’avenir prévisible ».

Le 21 Club a ouvert ses portes en 1930, au plus fort de l’ère de la prohibition, et est devenu l’un des speakeasies les plus notoires du pays.

Au fil des décennies, le restaurant est devenu un lieu incontournable de New York – accueillant des présidents tels que Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan et Bill Clinton.

Le 21 Club est également l’un des restaurants préférés du président Donald Trump, et il y dîne régulièrement depuis les années 1980.

Il a même choisi le 21 Club pour célébrer sa victoire électorale de 2016, rassemblant un groupe de ses amis et supporters les plus proches après sa victoire choc il y a quatre ans.

Le fait que le 21 Club ferme maintenant ses portes prouve qu’aucun établissement new-yorkais n’est à l’abri de la fermeture. Les résidents locaux se demandent maintenant quelles autres institutions vénérables pourraient bientôt fermer, et craignent que la Big Apple ne parvienne pas à se remettre de la crise actuelle.

Richard Nixon était un habitué du restaurant. Il est photographié quittant l’établissement en 1982

Jackie Kennedy et Frank Sinatra quittent le 21 Club après un dîner dans les années 1970. L’ancienne Première Dame était une habituée du restaurant car elle vivait à proximité dans l’Upper East Side

Le 21 Club dispose d’un restaurant principal et d’une « salle de bar », ainsi que de 10 salles à manger privées, aimées par la pléthore d’étoiles qui fréquentaient l’établissement

21 Club a également été vu dans une gamme de films et d’émissions de télévision emblématiques se déroulant dans La Grosse Pomme.

Sex and the City, Wall Street, Rear Window et All About Eve comprenaient tous des scènes se déroulant à l’intérieur du 21 Club.

Mad Men a également organisé une première soirée au restaurant.

Au fil des ans, le 21 Club a accueilli un éventail de stars de cinéma, d’icônes du sport et d’auteurs.

Marilyn Monroe, Liza Minnelli, Frank Sinatra et Elizabeth Taylor ont tous dîné au 21 Club, et c’était l’endroit où Humphrey Bogart a proposé à Lauren Bacall

Ernest Hemingway a dîné au restaurant et a même eu des relations sexuelles avec un autre client sur les marches de la cuisine après la fermeture du lieu pour la soirée, selon Thrillist.

Pendant ce temps, Jackie Kennedy était régulièrement photographiée en entrant et en sortant du restaurant au cours des années où elle vivait à proximité dans l’Upper East Side.

Le 21 Club dispose d’un restaurant principal ainsi que de 10 salles à manger privées pouvant accueillir des centaines de personnes. Les salles privées étaient populaires auprès de la pléthore d’étoiles qui fréquentaient le restaurant, mais beaucoup n’étaient pas au-dessus de s’asseoir avec les habitants dans la principale «salle du bar».

Le Bar Room est célèbre pour son large éventail de souvenirs, qui comprend une batte de baseball signée par Willie Mayes, une raquette de tennis utilisée par John McEnroe et des dessins réalisés par Walt Disney.

Un barman est vu en train de trancher un citron derrière le comptoir du Club 21 en 1933 – trois ans seulement après l’ouverture de l’établissement en tant que speakeasy pendant la Prohibition.

Alfred Hitchcock est vu à l’intérieur du 21 Club dans les années 1960. Le restaurant a été présenté dans Rear Window – l’un de ses films les plus célèbres

Lisa Minnelli est vue quitter le 21 Club après un dîner là-bas en 1979. Les paparazzi se rassemblaient fréquemment à l’extérieur du restaurant dans l’espoir d’attraper des clichés d’étoiles

Joan Rivers est vue en train de siroter un vin blanc lors d’une fête organisée au 21 Club en 2010

Les stars de Mad Men, Jon Hamm et Elisabeth Moss, discutent avec le créateur de la série Matthew Weiner lors d’une soirée de visionnement finale tenue au 21 Club en 2010. Le personnage principal de l’émission télévisée, Don Draper, était connu pour dîner au restaurant.

Robert DeNiro et l’ancien chef de CBS Les Moonves sont vus lors d’une première soirée tenue au Club 21 en 2013

Ivanka Trump quitte le Club 21 après avoir célébré la victoire de son père à l’élection présidentielle de 2016

La fermeture intervient alors que le gouverneur Cuomo a annoncé que les repas en salle à New York se termineraient lundi, bien qu’il soit à blâmer pour moins de 1,34% des nouveaux cas de COVID dans l’État de New York, dans ce que les restaurateurs disent être le dernier clou du cercueil pour une industrie qui ne tient qu’à un fil.

La décision sert d’arrêt de mort à de nombreux petits restaurants indépendants qui ont eu du mal à rester à flot à New York pendant des mois de fermetures, de restrictions punitives et sans argent de relance depuis avril.

Cuomo a déclaré vendredi qu’il ne s’opposait pas à l’octroi d’une aide d’État, mais qu’il allait attendre de voir si le gouvernement fédéral fournissait d’abord un stimulus.

Il n’aide en rien les propriétaires de bars et de restaurants qui n’ont plus que deux façons de gagner de l’argent; ils peuvent faire manger à l’extérieur ou faire des livraisons et des plats à emporter.

Mais avec les températures plongeant sous le point de congélation, une tempête de neige prévue la semaine prochaine et avec de nombreux mois d’hiver à venir, le nombre de restaurants diminue.

Vendredi, les propriétaires de restaurants ont déclaré à DailyMail.com qu’ils n’auraient pas à licencier leur personnel – qu’ils espéraient conserver pendant la période des vacances – à la lumière de la décision de Cuomo qu’ils ont qualifiée d’« inexplicable » et de « honte ».

Ils ont déclaré que la décision de Cuomo ne ferait rien pour arrêter la propagation et n’enverrait plus de personnes à des rassemblements privés, ce qui représente un énorme 74%, tout en leur portant un coup fatal.

Le taux d’infection à New York est de 4 pour cent – beaucoup plus bas que dans d’autres parties de l’État – et il varie considérablement d’un arrondissement à l’autre. Le taux d’infection de Manhattan est inférieur à six pour cent, mais celui de Staten Island est presque le double et un quart de tous les décès dans l’État (26 sur 96) jeudi étaient là.

Malgré la disparité flagrante, Cuomo a déclaré que les repas en salle lundi se termineraient pendant au moins deux semaines dans toute la ville jusqu’à ce que les hospitalisations à New York ralentissent.

«Regardez en haut de la liste … concentrez-vous sur le ménage, le rassemblement social se répand. Nous faisons et nous faisons tout ce que nous pouvons. Ce que nous pouvons faire est limité », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne pouvait pas sévir contre ce que les gens font chez eux.

Hoda Kotb et Kathie Lee Gifford sont vus lors d’un déjeuner 2011 tenu à l’intérieur du Club 21