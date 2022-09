Une autre histoire attend Neeraj Chopra alors qu’il commence favori dans la finale de la Diamond League

Zurich: Un autre exploit historique attend le champion olympique du lanceur de javelot Neeraj Chopra puisqu’il sera le favori de la prestigieuse finale de la Diamond League ici jeudi.

Chopra avait fait un retour spectaculaire après une absence d’un mois pour blessure en remportant l’étape lausannoise de la série Diamond League et en se qualifiant pour les finales de deux jours ici. Il est devenu le premier Indien à décrocher un titre dans la Diamond League.

Il avait raté les Jeux du Commonwealth de Birmingham (28 juillet au 8 août) en raison d’une blessure mineure à l’aine qu’il avait subie lors de sa performance gagnante d’argent aux Championnats du monde aux États-Unis en juillet.

La superstar indienne de 24 ans a frappé la forme immédiatement au retour alors qu’il lançait la lance à 89,08 m lors de sa première tentative pour sceller la victoire avec style à Lausanne le 26 juillet. Il semblait que la blessure ne s’était pas produite du tout alors qu’il produisait son troisième meilleur effort en carrière.

Le jeune du village de Khandra près de Panipat dans l’Haryana visera son premier titre en finale de la Diamond League. Il s’était également qualifié pour les finales en 2017 et 2018, terminant respectivement septième et quatrième.

La Diamond League comprend 32 disciplines de diamant, suivant un modèle de style championnat. Les athlètes gagnent des points lors de la rencontre de la série 13 pour se qualifier pour la finale de leurs disciplines respectives.

Le vainqueur de chaque Discipline Diamant lors de la Finale sera couronné « Champion de la Ligue Diamant ».

Le champ de lancer du javelot de six hommes ici sera sans le champion du monde Anderson Peters de Grenade, qui se remet de blessures après avoir été agressé à l’intérieur d’un bateau dans son pays le mois dernier.

Le plus grand rival de Chopra sera le médaillé d’argent olympique Jakub Vadlejch de la République tchèque que l’Indien avait également battu à Lausanne.

Vadlejch, qui a plus de 90 m à son actif cette saison, a réalisé un record de 85,88 m à Lausanne. Il a atteint la finale de Zurich avec le plus de points – 27 – tandis que Chopra s’est qualifié à la quatrième place avec 15 points. Les six premiers du classement de la Diamond League se qualifient pour la finale de Zurich.

Depuis qu’il a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en août dernier, Chopra a affronté Vadlejch, 31 ans, à quatre reprises cette saison et l’Indien a devancé le Tchèque à toutes les occasions.

Vadlejch a terminé sixième et quatrième lorsque Chopra a terminé deuxième aux Paavo Nurmi Games (14 juin) et à la Stockholm Diamond League (30 juin). Alors que Chopra a remporté l’argent aux Championnats du monde à Eugene, Vadlejch a décroché une médaille de bronze avant que le duo ne s’affronte à nouveau à Lausanne le 26 juillet.

Vadlejch est cependant un militant plus expérimenté que Chopra, ayant remporté la finale de la Diamond League à deux reprises (2016 et 2017) et décroché deux médailles aux Championnats du monde – une d’argent (2017) et une de bronze (2022) – et une d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il a un record de la saison et personnel de 90,88 m qu’il avait enregistré en remportant l’argent lors de l’étape de Doha de la Diamond League en mai.

Le vainqueur de chaque discipline Diamant lors de la Finale recevra un Trophée Diamant, un prix en argent de 30 000 USD et une wild card pour les Championnats du monde d’athlétisme 2023 à Budapest, en Hongrie.

Chopra s’est cependant déjà qualifié pour les Championnats du monde puisque son lancer vainqueur de l’étape de Lausanne a franchi la barre des 85,20 m.

Avant Chopra, le lanceur de disque Vikas Gowda est le seul Indien à avoir terminé parmi les trois premiers lors d’une rencontre de la Diamond League. Gowda avait terminé deuxième à deux reprises – à New York en 2012 et à Doha en 2014 – et troisième à deux reprises – Shanghai et Eugene en 2015.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici