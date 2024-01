Une autre grève à Hollywood ? Le syndicat des musiciens est « prêt à faire tout ce dont il a besoin » pour la protection de l’IA et les résidus de streaming – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

Los Angeles (CNN) — Après une année au cours de laquelle acteurs et écrivains ont manifesté sur les piquets de grève, une autre grève à Hollywood pourrait se profiler à l’horizon.

La Fédération américaine des musiciens (AFM), un syndicat représentant les musiciens de l’industrie du divertissement, entamera lundi les négociations sur un nouveau contrat avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP).

Le syndicat a déclaré qu’il cherchait un accord qui reflète mieux l’état actuel des médias en streaming. L’AFM réclame également une protection de l’IA, une augmentation des salaires, des améliorations en matière de soins de santé, de meilleures conditions de travail et des paiements résiduels pour le contenu en streaming.

Selon l’AFM, les musiciens qui enregistrent sur des bandes sonores gagnent 75 % de moins sur les contenus diffusés en streaming grâce à des revenus résiduels moindres. « L’industrie du divertissement a fondamentalement changé », a déclaré le syndicat dans un communiqué de presse. Mais les musiciens « ne sont pas rémunérés en conséquence pour le streaming multimédia ».

Le président et négociateur en chef de l’AFM, Tino Gagliardi, a déclaré à CNN que le syndicat « sera prêt à faire tout ce dont il a besoin pour obtenir ce dont nous avons besoin, afin d’améliorer la vie des musiciens ».

“Nos musiciens ont été confrontés à des réductions de salaire au cours de la dernière année en raison du changement de modèle commercial et de la manière dont nos produits sont distribués”, a déclaré Gagliardi. “Nous devons résoudre ce problème, afin que nos concitoyens puissent continuer à acheter des couches, à payer un loyer, à payer des hypothèques et à avoir un salaire décent et une retraite décente.”

L’AFM affirme compter environ 70 000 membres aux États-Unis et au Canada. Les membres comprennent des musiciens instrumentaux travaillant dans des orchestres, des groupes, des clubs et des théâtres qui créent de la musique pour le cinéma, la télévision, les publicités et d’autres supports.

“La musique est ce qui donne leur âme à nos films et spectacles préférés, et ces travailleurs s’attendent et méritent d’être traités équitablement et compte tenu du contrat qu’ils ont gagné”, a déclaré Gagliardi. “Nous entamons ces négociations de bonne foi et nous espérons que l’AMPTP fera de même.”

L’AMPTP a déclaré à CNN dans un communiqué qu’elle “attend avec impatience des négociations productives avec la Fédération, dans le but de conclure un accord qui garantira une année active à l’industrie et reconnaîtra la valeur que les musiciens ajoutent au cinéma et à la télévision”.

L’AFM tiendra une conférence de presse, un rassemblement et un spectacle musical tôt lundi devant le siège de l’AMPTP à Sherman Oaks, dans la banlieue de Los Angeles.

Les prochaines négociations de l’AFM font suite à de longues grèves en 2023 de la Writers Guild of America (WGA) et de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). La grève de la WGA a duré près de cinq mois et celle de la SAG-AFTRA, près de quatre mois.

Et l’AFM n’est pas le seul syndicat de l’industrie du spectacle à pouvoir faire grève en 2024. L’Alliance internationale des employés de scène de théâtre (IATSE), qui représente plus de 170 000 membres des équipes de production, verra son contrat expirer en juillet. Matthew Loeb, le président de la guilde, n’exclut pas une grève.

“Les gens sont prêts à se battre et les studios seraient mal avisés de supposer qu’ils nous ont affaiblis au point que nous ne pouvons plus le faire”, a déclaré Loeb au début du mois.

En raison de la taille de l’IATSE et du besoin de membres d’équipe pour la production, une longue grève pourrait être dévastatrice pour les studios et l’économie californienne suite à la pandémie et aux grèves de 2023.

“Tous nos gens d’Hollywood souffraient”, dit Gagliardi. “Nous sommes tous dans le même bateau et nous luttons tous pour une cause.”