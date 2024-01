Une autre grande soirée pour Zach Edey

Bien qu’il ait été au sommet du classement national ces dernières saisons, Purdue a eu du mal avec UI, croyez-le ou non (3-1 lors des quatre rencontres précédentes). Mardi, les Chaudronniers n°2 n’avaient pas de tels problèmes.

Purdue a construit une avance de 21 points, a résisté à une brève course d’IU (les Hoosiers ont ramené le score à neuf en seconde période) avant que les Boilermakers ne reprennent le contrôle dans une victoire de 87-66 et renvoient les fidèles de Assembly Hall mécontents.

Notes des joueurs sur une échelle de 0 à 10.

ENTRÉES

∎ Zach Edey — Autre performance dominante, Edey a été imparable mardi (33 points, 14 rebonds) et a mis Kel’el Ware et Mackenzie Mgbako en difficulté précoce, ce qui a gravement gêné l’offensive d’IU. Il était également 11 sur 12 sur la ligne des fautes et était tout simplement trop bon pour IU. Lorsque IU tentait de courir en seconde période, les Chaudronniers comptaient sur de vieux fidèles au milieu pour calmer la foule. Note : 9,5

∎ Trey Kaufman-Renn — Une autre nuit tranquille… à l’exception de ses quatre rebonds offensifs, qui figuraient certainement dans le rapport de dépistage de Mike Woodson : “Kaufman… un sacré rebondeur offensif”, a déclaré Woodson lundi en avant-première de ce match. TKR n’était que 1 sur 3 sur le terrain mais a réussi six rebonds. Là encore, il a moins joué que Mason Gillis (20 à 16 minutes). Note : 5,5

∎ Lance Jones — Il a fait la différence en zone arrière pour les Chaudronniers cette saison, et il était à son meilleur mardi soir. Il a réussi trois 3 en première mi-temps et a ajouté deux solides prises et finitions pour 13 points en première mi-temps alors que Purdue dominait les 20 premières minutes. Il a terminé avec 17 points et faisait partie de la suprématie des Boilers en zone arrière. Note : 8,5

∎ Fletcher Loyer — Il a pris une charge précoce sur Mgbako en transition (l’une des deux fautes qui ont envoyé la star de première année d’IU sur le banc), puis a fourni un cluster de 10 points en trois minutes alors que Purdue commençait à prendre le contrôle en première mi-temps. Il était 4 sur 4 derrière l’arc et a terminé avec 19 points sur seulement six tentatives de placement. Il a ajouté trois passes décisives et trois rebonds dans sa meilleure performance depuis cette explosion de 27 points contre l’Arizona. Note : 9,0

∎ Braden Smith — Il était 1 sur 8 sur le terrain en première mi-temps, mais a obtenu cinq passes décisives et aucun revirement au cours des 20 premières minutes et a permis à l’offensive des Boilers de fonctionner sans problème. Il a terminé un tir brutal de 2 sur 14 (dont 0 sur 6 derrière l’arc), mais a frappé un sauteur de poignard pour porter le score à 82-61 et a fait taire la foule de la salle de l’Assemblée une fois de plus avant de dire aux gens de rentrer chez eux. Il a terminé avec neuf passes décisives et six rebonds. Note : 6,0

RÉSERVES

∎ Maçon Gillis — Un changement ho-hum de six points et cinq rebonds de la réserve vers l’avant. En 20 minutes jouées, il a été le meilleur joueur de l’équipe +25 en +/-. Il a eu quelques bons moments de nettoyage sur la vitre, s’élevant pour récupérer un raté d’Edey et terminer avec un lay-up facile dans les derniers instants de la première mi-temps. Mec fait des jeux gagnants – de manière constante. Note : 7,0

∎ Cam Heide — Il a capté un rebond en neuf minutes (son plus petit nombre de minutes depuis qu’il en a joué sept contre l’Arizona). Matt Painter coincé avec la main chaude à Loyer, et pour cause. Note : N/A

∎ Ethan Morton — Pour sa défense, il disposait de quelques possessions défensives solides et a contribué à ralentir l’éclatement de Trey Galloway en seconde période. Il n’avait pas marqué lors des deux derniers matchs de Purdue, mais il a réussi une belle coupe au panier et a marqué via un gardien de but de l’IU. Il était à +13 en 13 minutes de travail. Note : 6,0

∎ Caleb Furst — Il a récolté deux points, deux rebonds et un vol en sept minutes. Note : N/A

∎ Brian Waddell — Entré dans le jeu avec Purdue en avance de 20 dans les dernières secondes. Note : N/A

∎ Will Berg — Entré dans le jeu avec Purdue en avance de 20 dans les dernières secondes. Note : N/A

∎ Myles Colvin— Entré dans le jeu avec Purdue en avance de 20 dans les dernières secondes. Note : N/A