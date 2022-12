Une autre forte baisse de l’espérance de vie aux États-Unis en 2021

Alors qu’en 2019, l’Américain moyen aurait pu s’attendre à vivre en moyenne 78,8 ans, l’espérance de vie est tombée à 77 ans en 2020, puis à 76,4 ans en 2021, selon les données publiées jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les femmes peuvent toujours s’attendre à vivre plus longtemps que les hommes : En 2021, la femme moyenne pourrait espérer vivre jusqu’à 79,3 ans, en moyenne, et les hommes jusqu’à 73,5 ans.

Quant à ce qui tue le plus les Américains, les maladies cardiaques sont restées la principale cause de décès en 2021 (environ 174 décès pour 100 000 personnes), suivies du cancer (environ 147 décès pour 100 000) puis du COVID-19 (environ 104 décès pour 100 000) , a déclaré le CDC.

Les 10 autres principales causes de décès, dans l’ordre, étaient les blessures non intentionnelles, les accidents vasculaires cérébraux, la MPOC et d’autres maladies respiratoires chroniques, la maladie d’Alzheimer, le diabète, les maladies du foie et les maladies rénales.

Un deuxième rapport publié par le CDC a examiné l’augmentation continue des décès par surdose de drogue aux États-Unis, en utilisant des données de 2001 à 2021.

La nouvelle était sombre : sous l’effet de l’épidémie d’abus d’opioïdes, et du fentanyl mortel en particulier, les décès par surdose de drogue ont fait un autre bond considérable, passant de 28,3 décès pour 100 000 habitants en 2020 à 32,4 en 2021.

“Le taux de décès par surdose de drogue impliquant des opioïdes synthétiques autres que la méthadone [drugs such as fentanyl, fentanyl analogs and tramadol] a augmenté de 22 %”, a déclaré le CDC, “de 17,8 [per 100,000 people] en 2020 à 21,8 en 2021.”