Une autre nouvelle variante du coronavirus est apparue au Nigéria, a déclaré le principal responsable de la santé publique en Afrique.

John Nkengasong, chef des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, a révélé jeudi l’existence de la nouvelle souche – affirmant qu’elle était différente de celles trouvées récemment au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Mais il a ajouté qu’il était encore trop tôt pour dire quels effets la nouvelle variante pourrait avoir, affirmant que les scientifiques avaient besoin de « plus de temps » pour l’étudier.

Cette souche est apparue alors que le Nigéria signale un nombre record de cas de coronavirus – avec 1133 reculés mercredi – bien qu’il ne soit pas clair si la nouvelle souche a un impact sur les totaux.

Le Nigéria a signalé un nombre record de cas de coronavirus au cours des derniers jours, au milieu de laquelle une nouvelle souche de coronavirus est apparue

Les décès au sein de la nation africaine – la plus peuplée du continent – ont également commencé à augmenter ces derniers jours, bien qu’ils ne se soient pas approchés du premier pic de vague

Le Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, n’a signalé que cinq décès dus au virus mercredi, bien en dessous de son pic de première vague.

Des variantes de coroanvirus émergent régulièrement à mesure que le virus se propage, mais celles du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud ont été largement signalées car les scientifiques pensent qu’elles sont nettement plus infectieuses que les souches précédentes.

De nouvelles variantes pourraient également affecter la capacité des vaccins à combattre le virus, bien que ce ne soit pas considéré comme le cas avec la variante britannique ou sud-africaine.

L’effet potentiel de la variante nigériane sur les vaccins n’est pas encore clair. «Donnez-nous du temps», a exhorté le Dr Nkengasong. «Il est encore très tôt.

L’alerte concernant la nouvelle variante apparente était basée sur deux ou trois séquences génétiques, a-t-il dit, mais cela et l’alerte de l’Afrique du Sud à la fin de la semaine dernière ont suffi à provoquer une réunion d’urgence du CDC africain cette semaine.

Le Dr Nkengasong a déclaré que le CDC du Nigéria et le Centre africain d’excellence pour la génomique des maladies infectieuses analyseraient davantage d’échantillons.

La nouvelle survient alors que les infections augmentent à nouveau dans certaines parties du continent africain.

La nouvelle variante en Afrique du Sud est la plus répandue là-bas, a déclaré M. Nkengasong, alors que les infections confirmées dans le pays approchent du million.

Alors que la variante se transmet rapidement et que les charges virales sont plus élevées, il n’est pas encore clair si cela conduit à une maladie plus grave, a-t-il ajouté.

« Nous pensons que cette mutation n’aura pas d’effet » sur le déploiement des vaccins Covid-19 sur le continent, a-t-il déclaré à propos de la variante sud-africaine.

Une nouvelle variante du coronavirus est apparue au Nigéria, le pays le plus peuplé d’Afrique, qui est différente des variantes trouvées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ont déclaré des médecins

Le ministre sud-africain de la Santé a annoncé mercredi soir un «taux de propagation alarmant», avec plus de 14 000 nouveaux cas confirmés au cours de la dernière journée, dont plus de 400 décès.

Le pays compte plus de 950 000 infections et Covid-19 est «implacable», a déclaré Zwelini Mkhize dans un communiqué.

Le continent africain compte plus de 2,5 millions de cas confirmés, soit 3,3% des cas mondiaux. Les infections à travers le continent ont augmenté de 10,9% au cours des quatre dernières semaines, a déclaré M. Nkengasong, y compris une augmentation de 52% au Nigéria et de 40% en Afrique du Sud.