Une autre figure anti-corruption quitte son poste au Guatemala

Jordán Rodas Andrade était un professeur de droit relativement peu connu d’une université de la sixième plus grande ville du Guatemala lorsqu’il a été élu procureur des droits de l’homme par le Congrès il y a cinq ans. Il en a surpris plus d’un en s’alliant à un effort anti-corruption qui visait nombre des personnalités les plus puissantes du pays.