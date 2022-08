Une autre figure anti-corruption quitte son poste au Guatemala

GUATEMALA CITY (AP) – L’un des derniers piliers officiels des efforts du Guatemala pour éradiquer la corruption quitte son poste cette semaine, à la suite de l’éviction ou du départ d’une série d’autres militants anti-corruption qui avaient ébranlé la classe dirigeante de la nation d’Amérique centrale.

Jordán Rodas Andrade était un professeur de droit relativement peu connu d’une université de la sixième plus grande ville du Guatemala lorsqu’il a été élu procureur des droits de l’homme par le Congrès il y a cinq ans. Il en a surpris plus d’un en s’alliant à un effort anti-corruption qui visait nombre des personnalités les plus puissantes du pays.

“Les gens en ont assez de la corruption”, a déclaré Rodas dans une interview cette semaine alors que son mandat de cinq ans touchait à sa fin samedi. Le poste de médiateur est censé protéger les droits constitutionnels des Guatémaltèques – une tâche qui peut le mettre en conflit avec d’autres fonctionnaires.

Ses efforts répétés devant les tribunaux pour bloquer les actions du gouvernement ont tellement irrité le président de l’époque, Jimmy Morales, qu’il a surnommé Rodas “Amparito” – “petite injonction”. L’un d’entre eux a temporairement bloqué la tentative de Morales d’expulser le chef de la mission anti-corruption des Nations Unies au Guatemala, dont les enquêtes touchaient certains des proches de Morales.

En 2019, Morales a finalement expulsé la mission anti-corruption soutenue par l’ONU qui avait travaillé avec les procureurs locaux pour éradiquer la corruption et avait conduit à l’emprisonnement de plusieurs hauts fonctionnaires, dont l’ancien président Otto Perez Molina.

Sous l’actuel président Alejandro Giammattei, plusieurs procureurs guatémaltèques qui travaillaient avec cette mission et les juges qui traitaient ces affaires ont été expulsés.

Juan Francisco Sandoval, qui dirigeait le bureau anti-corruption du procureur général, a été licencié en juillet 2021 et s’est enfui aux États-Unis. Il a dit que son bureau avait commencé à enquêter sur Giammattei. Les autorités ont annoncé plus tard qu’elles avaient reçu l’ordre de l’arrêter. En réponse, le gouvernement américain a suspendu sa coopération avec le bureau du procureur général.

Rodas a déclaré que Giammattei est obsédé par le pouvoir et a réussi à coopter d’autres branches du gouvernement et à le concentrer “comme s’il était un empereur”.

“Je pensais que nous avions touché le fond avec Jimmy Morales, mais non. Surprise!”, a-t-il déclaré. Giammattei a nié les allégations de corruption et s’est hérissé de la pression américaine pour choisir un autre procureur général.

Le Congrès a choisi Alejandro Córdova comme successeur de Rodas. Ancien juge de la Cour suprême, il avait été signalé par le bureau anti-corruption du procureur général pour avoir rencontré un homme d’affaires qui a depuis été arrêté pour corruption présumée et trafic d’influence impliquant la sélection de juges. Córdova n’a pas fait l’objet d’une enquête. Il a le soutien du président et des législateurs du parti au pouvoir.

Le départ de Rodas intervient trois mois après que Giammattei a reconduit le procureur général Consuelo Porras, qui a été une figure clé dans la poursuite ou le licenciement des croisés anti-corruption. Le gouvernement américain a annulé son visa et l’a inscrite sur une liste d’acteurs prétendument corrompus dans la région.

Jorge Santos, coordinateur de l’Unité de protection des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala, une organisation non gouvernementale, a déclaré que Rodas avait élargi la portée de l’ombudsman, en créant des bureaux pour enquêter sur les disparitions, en particulier de personnes aux mains des forces de sécurité, et pour défendre la liberté d’expression et les droits de l’homme. militants, a déclaré Santos.

“Le défi pour le nouveau médiateur est sa grande proximité avec les personnalités au pouvoir et dont l’impunité perdure”, a-t-il déclaré. “Nous espérons voir son indépendance vis-à-vis de ces personnalités.”

L’indépendance de Rodas lui a valu une notoriété politique, ainsi qu’une longue liste d’ennemis. Les opposants au Congrès ont fait plusieurs tentatives infructueuses pour lancer un processus qui aurait pu le destituer. Et les législateurs ont pris en otage le financement de son bureau pendant des mois, rendant impossible le paiement des salaires de son personnel.

Rodolfo Neutze, un législateur du parti conservateur Engagement, Renouveau et Ordre, a déclaré que Rodas n’avait pas réussi à renforcer l’institution et divisé la société guatémaltèque.

“À l’heure actuelle, beaucoup de gens pensent que le bureau du médiateur est au service des gauchistes ou des criminels ou des idées anti-familiales”, a déclaré Neutze. “Il a fait de bonnes choses que personne ne connaît, mais on se souviendra de lui pour avoir soutenu des causes qui ont polarisé le pays.”

Son franc-parler s’est accompagné de menaces, de la part d’un groupe d’ultra-droite défendant des soldats accusés de crimes contre l’humanité et de cibles d’enquêtes sur la corruption qui ont prévenu que lui – comme plusieurs anciens procureurs anti-corruption – serait celui qui serait accusé de crimes.

Rodas a déclaré qu’il s’inquiétait pour le bien-être de sa famille, mais pas pour lui-même. Il n’a pas exclu d’entrer en politique, mais n’a rien annoncé.

« Je n’ai pas besoin de m’exiler. Quand j’aurai fini, je veux me consacrer au milieu universitaire d’où je viens. Il va y avoir Jordán pendant un certain temps.

Sonia Pérez D., The Associated Press