MADRID: Une autre fenêtre de transfert en Espagne s’est déroulée tranquillement lundi car aucune des meilleures équipes n’a fait de grandes signatures alors qu’elles continuent de se sentir financièrement écrasées par la pandémie de coronavirus.

Barcelone a été le plus durement touchée et sera sans joueurs que l’entraîneur Ronaldo Koeman voulait ajouter, notamment le défenseur Eric Garca et l’attaquant Memphis Depay. Le club est également embourbé dans la tourmente politique, dirigé par un conseil intérimaire qui ne peut pas prendre beaucoup de décisions concernant les transferts.

Le Real Madrid n’a pas non plus fait de signature significative, l’attaquant Luka Jovic et le milieu de terrain Martin Odegaard étant respectivement partis en prêt à l’Eintracht Francfort et à Arsenal. Le club a également envoyé le jeune attaquant japonais Takefusa Kubo de Villarreal à Getafe en prêt.

Barcelone et le Real Madrid sont à 10 points de l’Atltico Madrid, qui a amené l’attaquant français Moussa Dembl de Lyon pour remplacer Diego Costa, qui a quitté le club il y a quelques semaines.

Séville a ajouté Papu Gmez de l’Atalanta, tandis que la Real Sociedad a transféré Willian Jos à Wolverhampton Wanderers.

Valence, essayant également de se remettre d’un début de saison lent, a conclu un accord pour le retour de l’arrière droit Cristiano Piccini de l’Atalanta. Il a également signé le défenseur Ferro de Benfica et l’attaquant Patrick Cutrone de Wolverhampton.

