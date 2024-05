Une autre femme accuse Sean « Diddy » Combs de l’avoir agressée sexuellement dans le cadre d’un procès

CNN

Sean « Diddy » Combs a été accusé d’agression sexuelle dans le cadre d’un nouveau procès intenté jeudi par April Lampros, qui affirme l’avoir rencontré en 1994 alors qu’elle était étudiante au Fashion Institute of Technology de New York.

Selon la plainte déposée à New York et obtenue par CNN, Lampros accuse Combs de quatre cas d’agression sexuelle entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000. La poursuite accuse en outre le magnat du rap de coups et blessures, d’agressions, d’infliction par négligence de détresse émotionnelle et de violation de la loi sur la protection des victimes de violences motivées par le genre. Le dossier n’a pas encore été examiné par le greffier du comté.

« Je suis convaincue que la justice prévaudra et que le voile sera retiré afin qu’aucune autre femme n’ait à endurer ce que j’ai fait », a déclaré Lampros dans une déclaration à CNN jeudi.

CNN a sollicité les commentaires d’un représentant de Combs.

Il s’agit du huitième procès contre Combs depuis novembre – le septième l’accusant directement d’agression sexuelle. L’une des huit poursuites intentées par l’ancienne petite amie Cassie Ventura a été réglée. Un autre procès accusait son fils Christian Combs d’agression sexuelle, et Sean Combs est accusé de complicité.

Lampros avait fait savoir à Combs qu’elle souhaitait travailler dans l’industrie de la mode, et Combs a promis de la guider, de la présenter aux dirigeants de l’industrie de la musique et de la mode et de l’aider à trouver du travail, indique le procès. Mais le procès affirme : « Ce que M. Combs a montré comme des gestes aimables s’est rapidement manifesté par une relation agressive, coercitive et abusive basée sur le sexe. »

Lors de la première rencontre en 1995, Lampros allègue que Combs l’a fait pression pour qu’elle boive dans un bar de New York, puis plus tard dans un hôtel « elle a été allongée sur le lit de l’hôtel où M. Combs s’est forcé sur elle », selon le procès. . Lampros affirme que Combs l’a violée après avoir « supplié M. Combs d’arrêter ». « Elle était nue, endolori et confuse » le lendemain matin, selon le procès.

Au cours d’un autre incident, ils se trouvaient dans un parking près de son appartement de Manhattan lorsque Combs l’aurait attrapée et « aurait demandé à Mme Lampros de pratiquer des relations sexuelles orales » pendant qu’un gardien du parking regardait, selon le procès.

« MS. Lampros était sous le choc, moralement épuisée, embarrassée et en souffrance physique à cause du fait que M. Combs l’avait violemment mise à genoux et lui avait tiré les cheveux », indique la poursuite.

Par la suite, Lampros a tenté de partir et de se distancer de Combs, et « il a immédiatement changé d’approche et est devenu en colère, menaçant et énergique », selon la poursuite. Combs avait « développé ce personnage de gangster et Mme Lampros avait peur de lui », indique le procès.

Une nuit de 1996, Combs aurait forcé Lampros et l’une de ses anciennes petites amies à prendre de l’ecstasy dans son appartement, après quoi il aurait exigé que les deux aient des rapports sexuels. Après que Lampros s’y soit opposé, Combs a menacé « de lui faire perdre son emploi », affirme le procès. Combs s’est ensuite masturbé et a violé Lampros, selon le procès.

« Elle se sentait dégoûtée, honteuse et embarrassée et ne pouvait pas croire ce qui s’était passé », selon la poursuite.

Vers 1998, Lampros a mis fin à sa relation avec Combs, selon le procès. Des années plus tard, entre fin 2000 et début 2001, ils se sont revus et Combs a violemment attrapé Lampros et s’est imposé sur elle, l’embrassant et la touchant contre sa volonté, affirme le procès.

En conséquence, Lampros « a subi et continue de subir des préjudices, notamment des blessures physiques, une grave détresse émotionnelle, de l’humiliation et de l’anxiété », affirme le procès.

Plus récemment, Lampros a déclaré qu’on lui avait dit que Combs les avait dans le passé enregistrés en train de faire l’amour à son insu et l’avait montré à plusieurs personnes, selon le procès.

Combs avait du caractère et menaçait souvent de lui faire du mal si elle n’agissait pas selon ses exigences, ne parlait pas à d’autres hommes ou ne répondait pas à ses appels téléphoniques, affirme Lampros dans la poursuite. Selon Lampros, elle n’était pas non plus autorisée à parler de sa relation avec Combs à qui que ce soit, affirme le procès.

« Elle sentait que si elle lui désobéissait, il lui enlèverait son rêve de poursuivre une carrière dans son monde. M. Combs menacerait également de la mettre sur une liste noire dans l’industrie si elle essayait de le déranger de quelque manière que ce soit », indique la poursuite. « MS. Les rêves de Lampros et tout ce pour quoi elle a travaillé dur étaient entre ses mains.

La plainte a été déposée par l’avocat de Lampros, Tyrone Blackburn, qui représente également d’autres personnes qui ont intenté des poursuites contre Combs, notamment Rodney Jones, ainsi que Grace O’Marcaigh, la femme qui a accusé son fils Christian Combs d’agression.

Les accusés nommés dans la poursuite incluent également Bad Boy Records, Arista Records et Sony Music Entertainment. Lampros était stagiaire chez Arista Records – une filiale de Sony Music Entertainment et ancienne société mère de Diddy’s Bad Boy Records – lors d’au moins une des agressions présumées, indique la poursuite.

La plainte allègue qu’Arista Records a permis les abus sexuels en plaçant Combs dans une position d’autorité et en ne protégeant pas Lampros.

CNN a sollicité les commentaires des représentants de Combs, Bad Boy Records, Arista Records et Sony Music Entertainment.

Le dernier procès intervient deux jours seulement après que l’ancienne mannequin et gagnante du concours Model Mission de MTV en 1998, Crystal McKinney, ait accusé Combs de l’avoir droguée et agressée sexuellement dans le cadre d’un procès. Cela survient également après que CNN a publié des images de surveillance exclusives montrant Combs attaquant physiquement sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura, en 2016.

Combs est la cible d’une enquête fédérale menée par une équipe du ministère de la Sécurité intérieure qui s’occupe des crimes de traite des êtres humains, selon un haut responsable fédéral chargé de l’application des lois informé de l’enquête.

« Aucune de ces allégations n’a permis de conclure à une responsabilité pénale ou civile », a déclaré Aaron Dyer, l’avocat de Diddy, après que deux des domiciles du musicien aient été perquisitionnés en mars dans le cadre de l’enquête. « M. Combs est innocent et continuera à se battre chaque jour pour laver son nom. »

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.