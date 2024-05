Une autre femme accuse Sean « Diddy » Combs d’agression sexuelle

Source des images, Getty Images

Auteur, Hélène Bushby

Rôle, Journaliste culturel

Il ya 1 heure

Une nouvelle plainte a été déposée contre le rappeur Sean « Diddy » Combs, par April Lampros, qui a déclaré avoir eu « quatre rapports sexuels terrifiants » entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000.

Le procès accuse M. Combs de coups et blessures, d’agressions, d’agressions sexuelles, d’infliction par négligence de détresse émotionnelle et de violence motivée par le genre.

BBC News a contacté M. Combs pour commentaires.

Emploi en tant que stagiaire

Les documents contiennent également des allégations selon lesquelles « la plaignante a subi et continue de subir un préjudice, notamment des blessures physiques, une détresse émotionnelle grave, de l’humiliation, de l’anxiété et d’autres dommages consécutifs pour lesquels elle a droit à des dommages-intérêts pécuniaires et à d’autres réparations ».

Mme Lampros était stagiaire chez Arista Records, et les documents indiquent que la société « a considéré par négligence que M. Combs était apte à occuper une position d’autorité… et/ou que M. Combs ne commettrait pas d’actes d’agression sexuelle ; et/ou que M. Combs ne ferait pas de mal à autrui ».

Bad Boy Records, Arista Records et Sony Entertainment sont répertoriés comme défendeurs, et BBC News les a tous contactés pour commentaires.

Les documents contiennent également des affirmations remontant à environ quelques années. Mme Lampros a été informée qu' »une vidéo d’elle et Sean Combs en train de faire l’amour » avait été enregistrée par lui « à son insu ».

Il a déclaré qu’il « l’avait montré à plusieurs personnes ».

« Se remettre de mon passé »

La star, dont le nom complet est Casandra Ventura, a déclaré que la violence domestique « m’a brisée en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir ».

La vidéo de l’attaque de 2016 a été diffusée la semaine dernière par CNN. Mme Ventura avait allégué que son ex-petit ami et producteur l’avait agressée lors d’une action en justice l’année dernière.

Le rappeur s’est excusé ce week-end, commentant dans une vidéo Instagram : « J’étais dégoûté quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant. »

Mme Ventura a déclaré : « La violence domestique est LE problème. Elle m’a transformée en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé. »

Les maisons de Combs perquisitionnées

Plus tôt cette semaine, un mannequin a accusé Combs de l’avoir droguée et agressée sexuellement en 2003, la dernière d’une série d’allégations contre le rappeur et homme d’affaires.

Crystal McKinney a déclaré dans un procès que M. Combs l’avait invitée dans son studio de New York et lui avait fait boire de l’alcool et de la marijuana jusqu’à ce qu’elle devienne ivre.

À l’époque, BBC News avait demandé des commentaires aux représentants de M. Combs.