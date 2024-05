Une autre femme accuse Diddy d’agression sexuelle alors qu’il sortait avec JLo

Jennifer Lopez est sortie avec Sean « Diddy » Combs de 1999 à 2002



Sean « Diddy » Combs a été accusé par une autre femme de l’avoir agressée sexuellement pendant des années dans les années 90, et certains des cas présumés ont eu lieu alors que le magnat de la musique sortait avec Jennifer Lopez.

La semaine dernière, une femme nommée April Lampros a intenté une action en justice contre Diddy, qu’elle a rencontré en 1994 et dont elle a fait la connaissance après qu’il lui ait promis de l’aider à réaliser son rêve de travailler dans l’industrie de la mode.

Dans les documents judiciaires obtenus par En contact chaque semaineLampros a détaillé « quatre rencontres sexuelles terrifiantes » au cours des années qui ont suivi, dont deux en 1995, une en 1996 qui impliquait également la défunte petite amie de Diddy, Kim Porter.

Lampros a affirmé que Diddy la « bombarderait d’amour » mais lui interdirait de révéler leur relation car « il ne voulait pas que quiconque sache qu’il la voyait parce qu’elle est une femme blanche ».

La quatrième rencontre décrite par Lampros aurait eu lieu « vers la fin de l’année 2000 ou vers le début de l’année 2001 ». Notamment, c’est à la même époque qu’il sortait avec JLo.

Cette accusation est la dernière d’une série d’allégations d’agression sexuelle contre Diddy, qui ont atteint leur paroxysme lorsque CNN a récemment publié une séquence de vidéosurveillance de Diddy attaquant brutalement sa petite amie de l’époque, Cassandra « Cassie » Ventura.

Plus tôt, une source a déclaré Courrier quotidien que JLo « est conscient et a vu ce que Diddy a fait et est extrêmement déçu ».

Cependant, elle ne parlera pas de ces accusations à moins qu’on lui demande directement, car « ce n’est pas son histoire à raconter ».