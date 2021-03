Bien que l’effort «d’égalité des sexes» de 18 ans et 787 millions de dollars des États-Unis n’ait pas encore créé un mot dans les langues afghanes pour le concept, un nouveau rapport sera probablement utilisé par Washington pour justifier le maintien des troupes en Afghanistan pour toujours.

«Appui à l’égalité des sexes: leçons de l’expérience américaine en Afghanistan» faisait partie de la foule de rapports produits pour la nouvelle administration et présentés à la fin de février par John Sopko, l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR).

Le volume de 242 pages retrace toute l’histoire des États-Unis «Programmes de genre» en Afghanistan, de l’invasion d’octobre 2001 jusqu’à la fin de 2020, et décrit de nombreux problèmes et lacunes – mais finit par conclure qu’ils devraient continuer, avec la présence américaine là-bas.

Le chercheur Richard Hanania du Center for the Study of Partisanship and Ideology a mis en évidence un certain nombre de passages du rapport de Sopko mercredi qui soulignaient l’échec des efforts américains.

Par exemple, tous les efforts américains en Afghanistan ont adopté une politique de «L’intégration d’une perspective sexospécifique, dans laquelle la conception et la mise en œuvre des programmes de développement doivent tenir compte des normes et des disparités sexospécifiques», dit le rapport SIGAR, incitant Hanania à imaginer l’administration Roosevelt penser à la «Impact disparate» des batailles de la Seconde Guerre mondiale, par exemple.

Le rapport souligne également qu’il n’y a pas de mot pour « le genre » ou «Égalité des sexes» en pachtou ou en dari, deux des langues les plus répandues en Afghanistan, et que les habitants utilisent simplement des mots anglais à la place.

Les efforts des États-Unis pour accroître la représentation des femmes dans l’armée et la police afghanes se sont heurtés au mur de «Forte résistance familiale et culturelle», car les habitants considéraient ce travail comme déshonorant, dangereux et inapproprié pour les femmes.

En janvier 2020, il n’y avait que 3,25% de femmes dans la police en uniforme et moins de 1% dans l’armée – bien en dessous de l’objectif de 10% que SIGAR a admis être «Très ambitieux» pour commencer, comme l’armée américaine elle-même ne compte que 16% de femmes.

«Après 11 ans et 110 millions de dollars de crédits, ce manque de progrès sur l’inclusion des femmes dans la [Afghan security forces] soulève inévitablement des questions quant à savoir si de tels objectifs sont même réalisables et combien d’argent devrait y être consacré ». dit le rapport.

Les efforts américains similaires pour accroître la participation des femmes à la vie politique n’ont pas été meilleurs, les femmes se présentant aux élections «Harcèlement sexuel généralisé» comme se faire demander «Pour des faveurs sexuelles en échange d’un soutien.» La participation des femmes aux élections a également diminué de façon spectaculaire.

L’élection présidentielle de 2014 a fait exception à la règle, mais c’était une exception à tous les autres égards. Cela a peut-être aussi aigri les Afghans sur la démocratie, car les allégations de fraude au premier tour ont entraîné l’invalidation de plus de 850000 votes lors du recomptage, et ont finalement abouti au gouvernement de partage du pouvoir de Mohammed Ashraf Ghani et d’Abdullah Abdullah. La même lutte de pouvoir a été répétée lors des élections de 2019.

Une autre initiative américaine a insisté sur le fait que les Afghans doivent avoir « Égalité entre les sexes » conseils locaux afin d’obtenir des financements pour des projets d’infrastructure. Un rapport du SIGAR sur les infrastructures, également publié à la fin du mois de février, a montré qu’une grande partie du financement américain des infrastructures était allée à des actifs qui n’étaient ni voulus ni nécessaires ou ne pouvaient pas être maintenus. Cela a abouti à des objets qui sont allés «Inutilisés ou abandonnés, n’avaient pas été utilisés aux fins prévues, s’étaient détériorés ou avaient été détruits.»

Le SIGAR a exhorté les responsables américains à «Développer une compréhension plus nuancée des rôles et des relations entre les sexes dans le contexte culturel afghan» et «Évaluer comment soutenir les femmes et les filles sans provoquer de réactions négatives qui pourraient les mettre en danger ou freiner les progrès.»

Un exemple de cela est «Un récit de plus en plus répandu en Afghanistan selon lequel le pays peut soit avoir les droits des femmes au prix de la paix, soit la paix au détriment des droits des femmes.»

Même ainsi, le rapport fait valoir que les femmes et les filles afghanes «Ont fait des progrès cruciaux depuis 2001, en particulier dans l’accès aux soins de santé et à l’éducation, et une plus grande participation dans la sphère publique.» Les États-Unis peuvent – et par implication, devraient – «Continuer à faire progresser l’égalité des sexes» en Afghanistan, notamment en préconisant l’inclusion des femmes dans les pourparlers de paix avec les talibans et en insistant sur le « critique » les gains soient préservés.

Ces recommandations s’inscrivent parfaitement dans le contexte des informations selon lesquelles l’administration Biden reniera l’engagement américain de retirer ses troupes d’Afghanistan d’ici mai, comme prévu par l’accord de paix de 2020 avec les talibans.

