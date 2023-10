Des études ont montré des liens entre l’utilisation des statines et diabète de type 2 (DT2) depuis plus d’une décennie. Une Food and Drug Administration américaine changement d’étiquette pour les médicaments a averti en 2012 des rapports faisant état de risques accrus d’hyperglycémie et hémoglobine glycosylée (A1c). Cependant, dans le même avertissement, la FDA a déclaré qu’elle “continue de croire que les avantages cardiovasculaires des statines dépassent ces petits risques accrus”.

En effet, même si l’avertissement a déclenché de nombreuses discussions À l’époque et dans un certain nombre de méta-analyses et d’autres études observationnelles réalisées ces dernières années, cette conclusion semble être valable parmi les cliniciens et les directives de la société.

Par exemple, dans un récent pointeur de pratique sur le risque de diabète avec les statines publié dans le BMJIshak Mansi, MD, du Orlando VA Health Care System, Orlando, Floride et ses collègues, écrivent : « Cet effet indésirable potentiel du diabète lié à l’utilisation de statines ne devrait pas constituer un obstacle au démarrage d’un traitement par statine lorsqu’il est indiqué.

Ils ont également appelé à des recherches plus approfondies pour répondre à des questions telles que : « Le diabète associé aux statines est-il réversible après l’arrêt des statines ? L’utilisation intermittente minimiserait-elle ce risque tout en conservant les bénéfices cardiovasculaires ?

Un étude antérieure parmi les individus à haut risque de diabète, on a constaté des taux significativement plus élevés d’incidents de diabète à 10 ans chez les patients sous placebo, metformine, ou une intervention sur le mode de vie qui a également initié un traitement par statines. Jill Crandall, MD, Albert Einstein College of Medicine, New York, et ses collègues concluent : « Pour les patients individuels, une augmentation potentielle modeste du risque de diabète doit clairement être mise en balance avec des réductions cohérentes et très significatives du risque de diabète. infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et décès cardiovasculaire associé au traitement aux statines.

Dans le même esprit, un examen récent par Byron Hoogwerf, émérite, Département d’endocrinologie, diabète et métabolisme, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, est intitulé : « Les statines peuvent augmenter le diabète, mais les bénéfices l’emportent toujours sur le risque. »

Rosuvastatine vs Atorvastatine

Le dernière étude dans ce domaine se trouve une analyse de ÉTOILE POLAIRE essai contrôlé randomisé portant sur 4 400 patients atteints de maladie coronarienne dans 12 hôpitaux en Corée et comparant les risques associés à des statines individuelles.



Dr Myeong-Ki Hong

L’auteur principal Myeong-Ki Hong, MD, PhD, Yonsei University College of Medicine, Severance Cardiovascular Hospital, Séoul, Corée du Sud, a déclaré lecœur.org | Cardiologie Medscape que l’étude a été motivée par les études « limitées » évaluant les résultats cliniques, y compris le risque de diabète, selon le type de statine.

Hong et ses collègues ont comparé le risque de développer un diabète chez ceux qui prenaient rosuvastatine (dose quotidienne moyenne, 17,1 mg) ou atorvastatine (dose quotidienne moyenne 36 mg) pendant 3 ans. Bien que les deux statines préviennent efficacement l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et le décès, les personnes prenant de la rosuvastatine présentaient une incidence plus élevée d’apparition d’un DT2 nécessitant l’instauration d’un traitement antidiabétique (7,2 % contre 5,3 % ; risque relatif [HR]1,39) et chirurgie de la cataracte (2,5 % contre 1,5 % ; HR, 1,66).

Dans l’ensemble, le HR en cas d’apparition d’un DT2 était de 1,29 (IC à 95 %, 1,01 – 1,63 ; P. = 0,04).

“Les pourcentages d’apparition récente de diabète et de cataracte sont conformes aux études précédentes concernant le traitement par statines chez les patients atteints de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse“, a déclaré Hong. ” Des recherches supplémentaires axées spécifiquement sur ces résultats sont nécessaires, avec une mesure plus fréquente des taux de glucose et d’A1c pour détecter l’apparition d’un diabète et des examens ophtalmologiques réguliers pour détecter cataractes“.

“Cependant”, a-t-il ajouté, “lors de l’utilisation de la rosuvastatine plutôt que de l’atorvastatine, nous… soulignons l’importance d’une surveillance méticuleuse et d’interventions appropriées sur le mode de vie pour atténuer le risque d’apparition d’un diabète ou de cataractes.”

Steven Nissen, MD, directeur académique de l’Institut cardiaque et vasculaire de la Cleveland Clinic, n’était pas convaincu et a déclaré que l’étude “ne fournit pas d’informations utiles sur l’utilisation de ces médicaments”.





Dr Steven Nissen

Les enquêteurs ont utilisé la dose qu’ils voulaient, “et les auteurs ne rapportent que la dose médiane après 3 ans”, a-t-il déclaré. lecœur.org | Cardiologie Medscape. “Comme il y avait une réduction légèrement plus importante du cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL) avec la rosuvastatine, la dose relative était en réalité plus élevée.”

“Nous savons que l’apparition d’un nouveau diabète avec les statines dépend de la dose”, a-t-il déclaré. “Le P.-les valeurs de l’incidence du diabète étaient marginales (très proches de P. = 0,05). En conséquence, les données sur le diabète ne sont pas convaincantes… Une efficacité similaire n’est pas surprenante étant donné le dosage ouvert avec des effets relativement similaires sur lipides“.





Dr Seth Shay Martin

Seth Shay Martin, MD, MHS, directeur du programme avancé sur les troubles lipidiques et du laboratoire de santé numérique du Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, Johns Hopkins Medicine, Baltimore, a également commenté les résultats. Les résultats sont « conformes aux connaissances existantes et aux directives actuelles », a-t-il déclaré. “Par conséquent, l’étude ne devrait pas influencer la prescription.”

“Bien que l’étude suggère que la rosuvastatine était associée à un risque plus élevé d’apparition d’un diabète sucré nécessitant des antidiabétiques et une chirurgie de la cataracte par rapport à l’atorvastatine, ces résultats doivent être interprétés avec prudence étant donné la nature ouverte de l’étude et nécessitent des investigations plus approfondies. ” il a dit.

“Les doses quotidiennes moyennes de statines étaient légèrement inférieures aux objectifs de prévention secondaire”, a-t-il noté. “Idéalement, les patients atteints de maladie coronarienne (MAC) prennent 20 à 40 mg par jour de rosuvastatine ou 40 à 80 mg par jour d’atorvastatine.”

« De plus, le cholestérol LDL les niveaux n’étaient pas optimisés chez les patients”, a-t-il déclaré. “Le LDL-C moyen était de 1,8 à 1,9 mmol/L, ce qui équivaut à 70 à 73 mg/dL. À l’ère actuelle du traitement, nous traitons généralement des taux de LDL-C <70 mg/dL et souvent <55 mg/dL chez les patients atteints de coronaropathie. »

“Le résultat de la cataracte est particulièrement étrange”, a-t-il ajouté. “Il y avait une préoccupation historique concernant les cataractes avec le traitement aux statines, initialement en raison d’études sur des chiens beagle. Cependant, des preuves de haute qualité les essais sur les statines n’ont pas montré de risque de cataracte.

Alors, quelle statine présente le risque le plus faible de déclencher l’apparition d’un diabète ? Comme Hong l’a noté, la littérature est rare lorsqu’il s’agit de comparer le risque entre des statines spécifiques. Certaines études suggèrent que le risque peut dépendre de l’individu et de ses facteurs de risque spécifiques, ainsi que du dose et intensité de la statine prescrite.

Un étude récente suggère que même si le risque global de développer un diabète est faible, si l’on considère le risque par années d’exposition, l’atorvastatine, la rosuvastatine et lovastatine comportait le plus grand risque, alors que le risque était plus faible avec pravastatine et simvastatine.

Les risques semblaient également plus faibles avec fluvastatine et pitavastatinemais il y avait trop peu de patients de l’étude prenant ces médicaments à long terme pour être inclus dans la sous-analyse.

Avec la contribution des dernières lignes directrices du American Heart Association (AHA) et le Association américaine du diabèteainsi que les conclusions d’un guide clinique sur le diabète associé aux statines, Hoogwerf suggère dans sa revue que la prise de décision partagée avant de commencer un traitement par statines, quel qu’il soit, inclut les considérations/points de discussion suivants :

Pour tous les patients : dépistage pour déterminer l’état glycémique de base ; thérapies sans statine pour réduire le cholestérol ; et les variables associées à un risque accru de diabète, y compris les médicaments antihypertenseurs.

Pour les patients sans DT2 : La possibilité de développer un DT2 ; types et doses de statines ; le fait que les bénéfices des statines « dépassent généralement de loin » les risques de développer un diabète.

Pour les patients atteints de DT2 : petits effets indésirables possibles sur le contrôle glycémique ; les avantages des statines dans la réduction du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, qui « compensent largement » la légère augmentation du taux d’HbA1c ; et l’atténuation des effets glycémiques indésirables des statines avec des thérapies hypoglycémiantes.

Il convient de noter que les lignes directrices de l’AHA et de l’ADA, entre autres, soulignent également que de telles discussions devraient inclure l’importance de la perte de poids, de l’exercice régulier et du respect d’un mode de vie sain pour atténuer les risques de diabète et de maladies cardiaques, avec ou sans statines.

Hong, Nissen et Martin ne signalent aucune relation financière pertinente. Hoogwerf a divulgué sa participation dans Eli Lilly et ses activités de conseil pour MannKind et Zealand Pharmaceuticals.

