Une autre équipe de passage attend dans la semaine 2 alors que Dixon visite North Boone – Shaw Local

À l’approche de la semaine 1, l’équipe de football de Dixon ne savait pas trop à quoi s’attendre d’une équipe de l’Oregon avec un nouvel entraîneur et un nouveau schéma offensif.

Il n’y aura pas de tels points d’interrogation cette semaine, alors que les Dukes reprendront la route pour affronter North Boone vendredi soir.

“Vous savez exactement ce qu’ils vont faire”, a déclaré l’entraîneur de Dixon Jared Shaner avec un petit rire, “ils veulent le jeter partout – et ils sont généralement assez bons pour ça aussi. Ils tirent à gauche et à droite ; ils ont des trucs de jeu d’écran, mais ils veulent lancer la balle en profondeur, et ils ont quelques bons receveurs et le quart-arrière joue depuis quelques années, et c’est un très bon quart-arrière pour eux.

Chandler Alderman est ce quart-arrière, et la recrue de baseball de la Division I a été stellaire lors de sa première saison en tant que partant l’automne dernier. Le gaucher a lancé pour 1 879 verges et 26 touchés, avec seulement six interceptions. Il a signé pour jouer au baseball à Middle Tennessee State.

Et tandis qu’il perd son meilleur receveur à Will Doetch, Chris Doetch cherche à intervenir et à aider à remplacer son frère, avec un autre groupe de frères, Brandon et Blake Becker. C’est un corps de réception avec une certaine hauteur et une certaine vitesse, et ce sera un test pour le secondaire de Dixon.

“Je pense que notre clé est juste que tout le monde fasse son travail et soit capable de ne pas abandonner de balles profondes, ce qui est en quelque sorte l’objectif de North Boone, de frapper des coups de circuit de temps en temps”, a déclaré Aiden Wiseman de Dixon. “Mais je pense que si nous faisons tous notre travail, nous devrions être capables d’arrêter la balle profonde et de ralentir leur jeu de passes.”

Les Dukes ont l’avantage supplémentaire de voir une infraction de dépassement lors de la semaine 1 avec le nouveau style de l’Oregon. Après que les Hawks aient déplacé le ballon assez facilement les deux premiers entraînements, Dixon a ajusté son schéma et les a tenus sans but le reste du chemin dans une victoire 34-6.

Ce match pourrait aider à la préparation des Vikings, qui ont perdu 20-14 contre Rockford Lutheran lors de leur premier match.

«Nous affrontons généralement des équipes qui courent, donc c’était agréable de jouer contre une équipe qui passe et d’acquérir plus d’expérience. Cela nous aidera avec l’équipe de passes que nous avons cette semaine », a déclaré Chance Perales de Dixon. « Nous devons juste faire notre travail et ne pas nous laisser abattre. Cela a aidé à jouer contre une équipe qui passe la semaine dernière.

Jath St. Pier (2) de Dixon se bat pour des verges alors que Jayden Jenkins (3) de l’Oregon tente de le faire tomber vendredi soir dernier dans l’Oregon. (Chris Johnson pour le réseau de nouvelles locales de Shaw)

Ce n’est pas que les infractions soient trop similaires – North Boone regarde principalement le terrain et l’Oregon a travaillé le jeu de passes courtes et moyennes – mais l’expérience de jeu avec la technique et les fondamentaux pourrait faire une grande différence par rapport au match contre les Vikings sans cette expérience. .

“Je pense que l’Oregon nous a donné un bon aperçu de la propagation de la semaine 1, donc c’était une bonne préparation pour cette semaine”, a déclaré Wiseman. “North Boone a un très bon receveur large [Doetch]et nous aurons un bon plan avec nos virages et nos sécurités pour essayer de comprendre comment lire leurs hanches et leurs pas grâce à la semaine 1, et cela aidera notre secondaire.

Shaner a déclaré que voir le look étendu de l’Oregon était une “bénédiction”, et il était heureux que ses arrières défensifs “aient un petit avant-goût de ce que sera vendredi”.

Mais c’est leur propre attaque qui a davantage inquiété les Dukes contre l’Oregon. Alors que Wiseman a couru pour 134 verges et un touché, et que Tyler Shaner a lancé pour 130 verges et trois touchés et a ajouté 53 verges au sol et un autre score, ce sont les erreurs qui sont restées coincées dans leur crawl.

Dixon a écopé de 14 pénalités pour 140 verges et a également perdu un échappé. Et bien que les erreurs ne leur aient pas coûté la victoire, les Dukes savent qu’ils doivent jouer un match plus propre cette semaine.

«Nous avons certainement des choses sur lesquelles nous devons travailler offensivement. Nous sommes sortis et avons fait quelques jeux au début, et nous avons très bien déplacé le ballon. Mais nous avons eu beaucoup trop de pénalités, nous avons fait des erreurs, nous n’avons pas relevé certains trucs de blitz que nous devions corriger », a déclaré Shaner. “Mais nous avons gagné, et c’est certainement mieux de faire des erreurs et de se réveiller le samedi matin avec la victoire que l’alternative, donc je ne veux pas trop me plaindre. Mais cela a été notre objectif, ce que nous essayons de faire comprendre à nos enfants, c’est que nous devons apprécier le processus et pas seulement l’aspect du vendredi soir. Je pense que si nous pouvons continuer à faire de petits pas chaque semaine, nous serons une équipe de football solide.

Wiseman est convaincu que lui et ses coéquipiers peuvent nettoyer ces choses, et il a l’impression que l’offensive répartie équilibrée de Dixon présente également à North Boone quelque chose que les Vikings ne voient pas chaque semaine dans la grosse conférence du Nord.

“Il y a eu beaucoup de pénalités, et nous devons les limiter, essayer de n’en avoir aucune cette semaine. Je pense que nous allons frapper la balle contre eux, et notre jeu de passes devrait également tester leur secondaire », a-t-il déclaré.