Une autre église canadienne prend feu, alors que les incendies criminels soupçonnés sont liés à la découverte de tombes anonymes

Une église historique de l’Alberta a été détruite dans ce que beaucoup soupçonnent d’être le dernier incendie criminel dans une série de représailles pour les abus historiques de la communauté autochtone du Canada par l’Église catholique.

L’église Saint-Jean-Baptiste de la ville de Morinville a été presque entièrement détruite par l’incendie qui s’est déclaré mercredi matin. Au moment où les pompiers sont arrivés sur les lieux, son intérieur avait déjà commencé à s’effondrer et son sous-sol avait été englouti par les flammes. Quelques heures plus tard, seuls quelques fragments de ses murs sont restés debout.

« C’est l’un des [town’s] les plus grands bâtiments. C’est une construction très ancienne, donc beaucoup de bois. C’est allé très vite et c’était un incendie très difficile à combattre. a déclaré Iain Bushell, directeur général des infrastructures et des services communautaires de Morinville.

Morinville est une communauté d’environ 10 600 personnes située à environ 30 km (19 milles) au nord de la capitale de la province de l’Alberta, Edmonton. Beaucoup considéraient l’église comme un élément essentiel de la vie et de l’héritage de la ville – son « coeur et âme, » selon les mots du maire Barry Turner. Sa construction a été achevée en 1907 et il a été nommé en l’honneur du père Jean-Baptiste Morin, qui a conduit plusieurs familles francophones de Québec en 1891 et a également prêté son nom à la ville elle-même.

Le maire a dit qu’il était « confiant que notre communauté réagira d’une manière dont nous pouvons tous être fiers. » Cependant, les autorités de la ville ont décidé d’annuler les célébrations de la fête du Canada à Morinville jeudi à la suite de l’incendie.

L’église Saint-Jean-Baptiste est au moins la septième église catholique construite sur les terres des Premières nations à travers le Canada où un incendie s’est déclaré récemment. Les responsables ont décrit le dernier incendie comme « méfiant, » et beaucoup y voient le prochain maillon d’une chaîne d’attaques motivées par la haine.

Les crimes sont soupçonnés d’être liés à la découverte récente de centaines de tombes anonymes sur des sites où fonctionnaient des pensionnats catholiques au siècle dernier. Le système de pensionnats pour les enfants des Premières Nations est maintenant perçu comme une tentative oppressive et mortelle soutenue par le gouvernement pour éradiquer la culture des Canadiens autochtones. Le dernier lieu de sépulture, comprenant 182 tombes, a été découvert par imagerie radar souterraine en Colombie-Britannique, la découverte étant annoncée quelques heures après l’incendie de Morinville.

« Je comprends la colère de celui-ci », Un habitant de la ville, Robert Proudfoot, a déclaré à RT, ajoutant qu’il avait néanmoins condamné l’acte de haine présumé. « Ce n’est pas la voie à suivre. Et celui qui a commis cet incendie criminel devrait peut-être réfléchir un peu à ce qu’il a fait ici et à la façon dont il a mis tant de personnes en danger.

Une cinquantaine de personnes ont été évacuées d’un ancien couvent situé à proximité de l’église incendiée qui a été reconvertie en appartements résidentiels. Le bâtiment a été endommagé par la fumée et l’eau alors que les pompiers de plusieurs villes voisines travaillaient par équipes pour contenir l’incendie.

Le gouvernement de l’Alberta a offert la semaine dernière une aide financière aux organisations religieuses et culturelles qui souhaitaient mettre à niveau leurs systèmes de sécurité. Une suggestion de mettre en place des patrouilles et d’initier d’autres mesures de protection est également venue de la communauté autochtone de la province. Le grand chef Arthur Noskey a déclaré que l’offre ne visait pas seulement à aider leurs voisins catholiques, mais aussi à creuser jusqu’au fond des injustices subies par son peuple.

« Ce sont des sites de preuves potentiels », a-t-il déclaré au journal Toronto Star. « Je sais que tout le monde souffre et que toute la nation est en émoi, mais vous savez, pour nous, la vérité est en train de sortir. »

