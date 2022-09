Une autre délégation du Congrès américain à Taiwan au milieu des tensions

TAIPEI, Taïwan (AP) – Une autre délégation du Congrès américain se rend à Taïwan alors que les tensions restent vives avec la Chine au sujet de ses revendications sur l’île autonome.

Un flux constant de visiteurs américains est venu rencontrer des responsables taïwanais depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, début août. Depuis lors, la Chine a intensifié son harcèlement militaire de Taïwan, envoyant quotidiennement des navires de guerre, des avions de combat et même des drones vers l’île.

La délégation bipartite de huit membres doit rencontrer jeudi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

Il est dirigé par la démocrate de Floride Stephanie Murphy, qui fait partie des législateurs qui ont présenté un projet de loi qui permettrait aux États-Unis de prêter des armes pour soutenir Taïwan, similaire à un projet de loi qui avait été adopté pour prêter des armes à l’Ukraine. La semaine dernière, l’administration Biden a approuvé une vente d’armes d’un milliard de dollars à Taïwan.

Les autres visiteurs sont le démocrate hawaïen Kaiali’i Kahele et les républicains Scott Franklin de Floride, Joe Wilson de Caroline du Sud, Andy Barr du Kentucky, Darrell Issa de Californie, Claudia Tenney de New York et Kat Cammack de Floride.

Pelosi était le membre le plus haut placé du gouvernement américain à se rendre à Taiwan en 25 ans. La Chine a réagi en organisant des exercices militaires prolongés comprenant des tirs de missiles au-dessus de l’île et l’envoi de navires à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan, qui a longtemps été un tampon entre les deux parties. Certains des missiles ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon.

La Chine considère les visites étrangères de haut niveau sur l’île comme une ingérence dans ses affaires et une reconnaissance de facto de la souveraineté taïwanaise. Les récents exercices militaires chinois ont été considérés par certains comme une répétition d’une future action militaire contre l’île, qui, selon les dirigeants militaires américains, pourrait avoir lieu dans les prochaines années.

Après le voyage de Pelosi, un sénateur américain et une autre délégation du Congrès se sont rendus à Taïwan, ainsi que des fonctionnaires du Japon et des Palaos. En outre, les gouverneurs de l’Arizona et de l’Indiana ont effectué des visites axées sur les semi-conducteurs, l’industrie dominée par les entreprises taïwanaises.

Les politiciens américains ont qualifié leurs visites de démonstration de soutien à l’île.

The Associated Press