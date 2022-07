Une autre cour d’appel américaine confirme le droit d’enregistrer la police

DENVER (AP) – Les gens ont le droit, protégé par le premier amendement, de filmer la police pendant qu’ils travaillent, a déclaré lundi une cour d’appel de l’ouest des États-Unis dans une décision qui concorde avec les décisions prises par six des 12 autres cours d’appel du pays.

La décision de la Cour d’appel du 10e circuit de Denver est intervenue dans le cas d’un journaliste et blogueur YouTube qui a affirmé qu’un officier de banlieue de Denver l’avait empêché d’enregistrer un contrôle routier en 2019. Citant les décisions des autres tribunaux sur environ deux décennies ainsi que les principes du premier amendement, le 10e circuit a déclaré que le droit d’enregistrer la police était clairement établi à l’époque et a rétabli le procès du blogueur Abade Irizarry.

Un panel de trois juges du tribunal a déclaré que «M. Le droit d’Irizarry de filmer la police s’inscrit pleinement dans les objectifs fondamentaux du premier amendement de protéger une discussion libre et solide sur les affaires publiques, de tenir les responsables gouvernementaux responsables et de contrôler les abus de pouvoir.

Alors que la vidéo de spectateurs a joué un rôle essentiel dans la découverte d’exemples d’inconduite policière ces dernières années, y compris dans le meurtre de George Floyd, la question de savoir si c’est un droit ou non est toujours déterminée par les tribunaux et débattue par les législateurs.

Les cinq autres cours d’appel du pays n’ont pas encore statué sur le droit d’enregistrer la police et la Cour suprême des États-Unis ne serait probablement pas impliquée dans la question à moins que les cours d’appel ne soient des côtés opposés de la question, a déclaré Alan Chen, professeur de droit à l’Université de Denver. et l’un des experts du premier amendement a également exhorté la cour d’appel à se prononcer en faveur du droit des personnes à enregistrer la police.

Pendant ce temps, le gouverneur républicain de l’Arizona a signé la semaine dernière une loi qui interdit d’enregistrer sciemment des policiers à 2,5 mètres ou moins sans l’autorisation d’un officier.

Dans l’affaire du Colorado, un tribunal inférieur avait déclaré qu’il y avait un droit d’enregistrer la police mais ne pensait pas qu’il était clairement établi en 2019, il a donc empêché l’officier d’être poursuivi en justice en raison de la doctrine juridique controversée appelée «immunité qualifiée». Il protège les policiers contre les poursuites pour inconduite à moins que les avocats ne puissent prouver que les policiers étaient informés que leurs actions violaient la loi à l’époque.

Les avocats du gouvernement américain sont intervenus dans l’appel d’Irizarry pour soutenir le droit du public d’enregistrer la police dans le 10e circuit, qui supervise quatre États de l’Ouest et deux États du Midwest – Oklahoma, Kansas, Colorado, Wyoming, Nouveau-Mexique et Utah – ainsi que des parties du parc national de Yellowstone qui se trouvent dans l’Idaho et le Montana.

L’avocat d’Irizarry, Andrew Tutt, a déclaré que la décision protégera le droit de chaque citoyen relevant de la compétence du tribunal d’enregistrer la police dans l’exercice de ses fonctions.

“La décision d’aujourd’hui renforce également le consensus des autorités sur cette question importante, nous rapprochant du jour où ce droit sera reconnu et protégé partout aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

Dans son procès, Irizarry a déclaré qu’il filmait un arrêt de la police dans la ville de Lakewood lorsqu’il a affirmé que l’agent Ahmed Yehia se tenait devant la caméra pour empêcher Irizarry d’enregistrer. L’officier a braqué une lampe de poche sur l’appareil photo d’Irizarry et sur l’appareil photo d’un autre blogueur. Puis Yehia a quitté les deux, est monté dans son croiseur et a accéléré le croiseur vers les deux blogueurs, a indiqué le procès. Le croiseur a fait une embardée avant d’atteindre les blogueurs et ils n’ont pas été touchés, selon le procès.

Un message téléphonique laissé au bureau du procureur de la ville de Lakewood, qui représentait Yehia, n’a pas été renvoyé.

Même si le tribunal a déclaré que le droit d’enregistrer la police existait en 2019, la décision aura principalement un impact à l’avenir puisque les poursuites pour inconduite policière doivent être intentées dans les deux ou trois ans dans la plupart des États, a déclaré Chen.

Colleen Slevin, Associated Press