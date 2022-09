Une autre compagnie aérienne à prix réduit décolle – mais elles ne survivront peut-être pas toutes

Hriday Balachandran a tellement apprécié son récent voyage à Vancouver sur la compagnie aérienne à rabais Lynx Air qu’il vient de réserver des billets pour Kelowna, en Colombie-Britannique, pour le week-end de l’Action de grâces.

C’était la première fois que le Calgarien voyageait avec la compagnie aérienne et le prix du billet était le principal argument de vente — environ 100 $ aller-retour.

Balachandran a également volé avec Swoop et a vécu une expérience similaire.

“Ils ont des promotions en permanence”, a déclaré Balachandran, qui travaillait auparavant chez Air Canada et WestJet dans leurs services informatiques des opérations aériennes.

“Où d’autre obtiendrez-vous ce genre de prix?”

Le lancement de Canada Jetlines cette semaine porte à quatre le nombre de transporteurs à rabais dans le pays, avec Lynx, Swoop et Flair. Alors que les compagnies aériennes axées sur l’offre de tarifs bon marché se développent, jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’impact notable sur les prix globaux des billets et on se demande si l’industrie du transport aérien est suffisamment importante pour prendre en charge autant de transporteurs.

Pour l’instant, Jetlines a un seul avion opérant sur une seule route entre Calgary et Toronto, tandis que Lynx a six avions desservant dix villes. Flair et Swoop sont beaucoup plus grands.

Le nombre d’avions est dans l’esprit de Jason Hampton, qui a volé avec Lynx à Terre-Neuve pour rendre visite à sa famille. À l’approche de l’ouragan Fiona, il a été nerveux toute la semaine quant à savoir si la compagnie aérienne serait en mesure de le ramener à Calgary ce week-end.

“Mes inquiétudes sont bien sûr les possibilités de retards ou d’annulations de mon vol. J’espère qu’ils pourront me ramener à la maison”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas à quoi m’attendre.”

Sinon, il a été impressionné par Lynx. Comme d’autres transporteurs à prix réduits, les commodités sont réduites et tous les extras ont un coût. Il n’y avait pas de divertissement en vol ni de service de restauration, à part de l’eau, mais il était préparé, alors il a dit que ce n’était pas grave.

L’industrie du transport aérien a été l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie en 2020, obligeant de nombreux transporteurs à retarder ou à annuler des commandes de nouveaux avions. Alors que le transport aérien commençait à reprendre, il y avait une rare opportunité pour de nouvelles compagnies aériennes de lancer et d’avoir accès à des avions modernes à des prix réduits. Ils pourraient également trouver de l’espace dans les aéroports en demande.

Bien qu’il y ait plus de concurrence dans le ciel, les prix des billets sont en grande partie les mêmes qu’avant le début de la pandémie.

Le prix moyen d’un billet d’avion au Canada était de 193 $ aller simple avant taxes et frais en juillet, lorsque les données les plus récentes sont disponibles, selon la société d’analyse aéronautique Cirium. C’est une augmentation de 3 $ par rapport à juillet 2019.

Flair et Lynx offrent tous deux un vol Calgary-Toronto, ainsi que d’autres transporteurs comme Air Canada et WestJet. Le prix moyen du billet était de 236 $ en juillet, contre 237 $ au cours du même mois en 2019.

Sur le trajet Calgary-Vancouver, cependant, le prix moyen du billet était de 31 $ moins cher.

Le prix des billets en juillet n’est peut-être pas la meilleure mesure, a déclaré John Gradek, responsable du programme de gestion de l’aviation de l’Université McGill, car même les compagnies aériennes à rabais augmenteront leurs tarifs pendant la saison estivale chargée.

Compte tenu du nombre de compagnies aériennes opérant actuellement dans le pays, certains experts affirment qu’il n’y a pas assez de passagers pour les maintenir à flot. Le Canada a déjà une longue histoire de faillites et d’échecs dans l’industrie aéronautique.

“Nous allons avoir une certaine consolidation. Il serait insensé de penser que l’industrie peut survivre avec six transporteurs opérant sur des routes comme Toronto-Calgary ou Toronto-Vancouver. C’est beaucoup trop de capacité”, a déclaré Gradek.

L’industrie du transport aérien est déjà en pleine mutation. Un projet de fusion entre Air Canada et Air Transat a été annulé en 2021, tandis qu’un accord entre WestJet et Sunwing est en cours. Cet été, Flair risquait de perdre sa licence en raison des règles relatives à la propriété étrangère des compagnies aériennes canadiennes, mais a finalement été autorisé à continuer à voler.

Les transporteurs à rabais qui réussissent “sont ceux qui peuvent garder leurs opérations simples. Simple se traduit par des opérations à moindre coût et moins de choses qui peuvent mal tourner. Un coût inférieur avec moins de problèmes signifie des tarifs plus bas – dans la plupart des cas”, a déclaré Jim Hetzel, directeur au Cirium, dans un e-mail.

Les compagnies aériennes à bas prix au Canada sont toutes privées, donc leur performance financière est inconnue.

Les transporteurs à rabais sont confrontés à un défi financier de taille pour offrir des billets à bas prix à une époque où les coûts de carburant, de main-d’œuvre et d’aéroport sont tous élevés, a déclaré l’ancien chef de la direction de WestJet, Gregg Saretsky, dans une entrevue.

“Je ne pense pas qu’il y ait une chance qu’ils gagnent de l’argent”, a-t-il déclaré. “Je pourrais faire des calculs au dos de l’enveloppe qui suggéreraient qu’ils brûlent tous de l’argent. Ainsi, la survie ne viendra que si les investisseurs continuent à injecter plus d’argent dans l’opération.”

“Ils poursuivent tous un rêve, mais ça ne va pas bien finir.”