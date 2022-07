Une autre cause de démence révélée par la recherche

Les polluants atmosphériques peuvent atteindre les poumons et la circulation sanguine, affectant le cerveau et provoquant un déclin cognitif, selon une étude du gouvernement britannique

La pollution de l’air est une cause probable de démence et de déclin cognitif général chez les personnes âgées, selon une nouvelle étude majeure menée pour le compte du gouvernement britannique et publiée lundi.

Le Comité sur les effets médicaux des polluants de l’air (COMEAP) est parvenu à sa conclusion après avoir examiné près de 70 études sur des populations humaines, qui recherchaient des liens entre la pollution de l’air et la diminution des capacités mentales.

“Il est probable que la pollution de l’air puisse contribuer à un déclin des capacités mentales et à la démence chez les personnes âgées”, dit le rapport.

Les chercheurs pensent que la façon la plus probable que cela se produise est la circulation sanguine. “On sait que les polluants atmosphériques, en particulier les petites particules, peuvent affecter le cœur et les vaisseaux sanguins, y compris le cerveau”, lit l’étude.

Les preuves établissant un lien entre l’exposition aux polluants atmosphériques et les effets sur le cerveau sont devenues plus solides « au cours des 15 à 20 dernières années », dit le rapport. Parmi les mécanismes susceptibles de produire un effet indésirable sur l’activité cérébrale figure la “Translocation de petites particules des poumons vers la circulation sanguine et donc vers le cerveau.”

Lire la suite Microplastiques trouvés profondément dans les tissus pulmonaires vivants – étude

La pollution de l’air pourrait également stimuler les cellules immunitaires du cerveau qui pourraient alors endommager les cellules nerveuses, bien qu’il ne soit pas clair si c’est un facteur important aux niveaux de pollution actuels au Royaume-Uni, ont déclaré les chercheurs.

Dans le même temps, alors que la recherche a trouvé un lien entre la démence et la pollution de l’air, ses auteurs disent qu’ils ne disposent pas de suffisamment de données pour dire combien de cas de démence sont dus à cette cause.

Le rapport dit aussi que “Il existe des preuves que la pollution de l’air… augmente le risque de maladies cardiovasculaires, y compris cérébrovasculaires”, qui est connu pour avoir un effet néfaste sur les capacités mentales.

À la lumière de ces conclusions, la COMEAP a recommandé de mener des recherches supplémentaires pour approfondir la question.

Selon le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, plus de 850 000 personnes en Grande-Bretagne souffrent de démence, les personnes âgées étant le groupe de population le plus exposé. On pense qu’une personne sur 14 âgée de plus de 65 ans souffre de démence, et la maladie touche une personne sur six de plus de 80 ans.