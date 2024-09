Une autre balle tirée contre les aliments hautement transformés | Office for Science and Society

Elie Metchnikoff buvait du lait caillé tous les jours. Il croyait que les bactéries lactiques présentes dans les aliments fermentés comme le yaourt, en particulier le Lactobacillus bulgaricus La souche de phagocytes, qui a contribué à favoriser la longévité en empêchant les bactéries potentiellement pathogènes de proliférer dans les intestins, a été utilisée par Metchnikoff pour attribuer la longue vie des paysans bulgares à leur consommation quotidienne de yaourt. Metchnikoff n’était pas une sorte de gourou de la santé autoproclamé, c’était un scientifique russe respecté qui a partagé le prix Nobel de médecine et de physiologie de 1908 avec Paul Ehrlich pour leurs travaux pionniers sur l’immunologie. Metchnikoff avait découvert que certains globules blancs, appelés par la suite phagocytes, étaient capables d’engloutir et de détruire les bactéries.

Bien que la longévité supposée des paysans bulgares n’ait jamais été correctement documentée, les idées de Metchnikoff sur l’ingestion de certaines bactéries pour améliorer la santé intestinale se révèlent exactes. Il existe plus de 1 000 espèces de bactéries qui peuplent l’intestin humain et leur nombre se chiffre en milliards. Un déséquilibre dans ce « microbiome » a été associé à diverses maladies, dont le cancer colorectal, et on sait que les habitudes alimentaires peuvent induire des changements dans la composition des bactéries intestinales. Les progrès de la « métagénomique » permettent désormais d’identifier des bactéries spécifiques dans un échantillon en vrac sans avoir besoin d’isoler et de cultiver des espèces individuelles. La métagénomique fait référence à l’isolement d’un mélange d’ADN provenant de tous les organismes d’un échantillon et à son analyse pour en extraire des séquences permettant d’identifier des bactéries spécifiques.

Cette technique a révélé que des bactéries spécifiques sont retrouvées en plus grand nombre dans les tumeurs et les matières fécales des patients atteints de cancer colorectal. En d’autres termes, le cancer colorectal a une « signature microbienne ». Les bactéries qui ont été identifiées, comme Bactéroïdes fragilis, Fusobecterium nucleatumet certaines espèces de Escherichia coli Les bactéries libèrent des toxines qui peuvent endommager l’ADN de l’hôte et sont donc susceptibles de provoquer le cancer. La question est de savoir si l’on peut faire quelque chose pour minimiser la présence de ces bactéries et réduire le risque de cancer colorectal, le troisième cancer le plus fréquent au monde.

Un article récemment publié dans la revue « Gastroenterology » nous donne une idée de la situation. Des chercheurs de Harvard ont soumis les selles de 519 hommes et femmes en bonne santé à une analyse métagénomique pour rechercher la signature microbienne du cancer colorectal. Ils ont ensuite examiné les questionnaires alimentaires remplis par ces sujets et ont découvert que la signature était plus susceptible d’être présente lorsque le régime alimentaire était riche en aliments transformés industriellement et pauvre en aliments riches en fibres non transformés. La question suivante était de savoir si les personnes qui suivaient un tel régime étaient plus susceptibles de développer un cancer colorectal.

Cette question a été résolue en analysant les données recueillies dans le cadre d’études nationales de grande envergure, notamment l’étude de suivi des professionnels de la santé et l’étude sur la santé des infirmières, dans le cadre desquelles des milliers de personnes ont rempli des questionnaires au fil des ans sur leur état de santé et les spécificités de leur régime alimentaire. Comme on pouvait s’y attendre, un certain nombre de participants à ces études ont été victimes d’un cancer colorectal.

Passons maintenant au fait marquant : les patients atteints de cancer étaient plus susceptibles d’avoir suivi un régime alimentaire similaire à celui que les chercheurs avaient associé à la signature microbienne du cancer colorectal chez les sujets ayant donné des échantillons de selles.

Que faut-il retenir de cette étude ? Il n’y a rien de nouveau dans le lien entre les aliments hautement transformés et le cancer colorectal. D’autres études l’ont montré, en pointant notamment du doigt les viandes transformées et les céréales raffinées. Mais cette nouvelle étude suggère un mécanisme expliquant comment l’alimentation peut provoquer le cancer colorectal. D’une manière ou d’une autre, les aliments transformés et les aliments pauvres en fibres favorisent la croissance des bactéries qui produisent des toxines pouvant endommager l’ADN de l’hôte. Cela suggère la possibilité d’analyser des échantillons de selles pour détecter la signature bactérienne d’un cancer colorectal potentiel. Cette découverte devrait convaincre les gens qu’un changement d’habitudes alimentaires est justifié. Ce changement consisterait à réduire la consommation d’aliments transformés et à augmenter la consommation d’aliments riches en fibres, et peut-être à se tourner vers des bactéries bénéfiques, ou « probiotiques », comme nous les appelons aujourd’hui, pour évincer les microbes liés au cancer colorectal. Metchnikoff n’a pas vécu aussi longtemps que les paysans bulgares, mais il n’a pas non plus été victime d’un cancer. Il est mort à 71 ans d’une insuffisance cardiaque. Peut-être aurait-il dû s’en tenir au yaourt allégé.

