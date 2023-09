Une autre arrestation effectuée dans le cadre du décès d’un enfant lié au fentanyl dans une garderie du Bronx

NEW YORK (AP) — Un homme qui a fui une garderie de la ville de New York où un enfant est décédé et où trois autres ont été hospitalisés pour un empoisonnement présumé au fentanyl est en détention en Californie — la dernière personne à faire face à des accusations dans ce que les enquêteurs ont qualifié de laboratoire de drogue. manquer d’un endroit où les tout-petits jouaient et faisaient la sieste.

Les enquêteurs américains ont recherché Felix Herrera Garcia, 34 ans, pendant près de deux semaines avant qu’il ne soit arrêté par les autorités mexicaines. Il a été transféré aux États-Unis mercredi soir en Californie, selon les procureurs fédéraux de Manhattan. Son épouse, la gérante de la garderie, et deux autres hommes avaient déjà été arrêtés.

Herrera Garcia a comparu jeudi devant un tribunal fédéral et a reçu l’ordre d’être expulsé vers New York, a annoncé le bureau du procureur américain du district sud de Californie.

La chasse à l’homme a commencé peu de temps après la mort subite d’un garçon d’un an, Nicholas Dominici, à la garderie du Bronx. Pendant la sieste, d’autres enfants du centre ont présenté des symptômes d’intoxication aux opioïdes et ont dû être réanimés avec le médicament Narcan.

La police a trouvé une brique de fentanyl stockée sur des tapis de jeu pour les enfants, ainsi que du matériel souvent utilisé pour emballer des drogues.

Une fouille plus approfondie a conduit à la découverte d’une trappe dans une aire de jeux, sous laquelle la police a trouvé d’autres paquets de drogue et d’autres matériaux.

Dans la plainte contre Herrera Garcia, les autorités affirment que son épouse, Grei Mendez, l’a appelé avant de composer le 911 après que les enfants ont commencé à montrer des symptômes d’exposition aux opioïdes toxiques le 15 septembre.

Les enregistrements des caméras de sécurité l’ont montré entrer dans le bâtiment, avant même l’arrivée des médecins, puis sortir dans une ruelle deux minutes plus tard avec deux sacs de courses pleins.

Le procureur américain Damian Williams a déclaré que Herrera Garcia « avait fui la garderie alors même que les enfants qu’il y avait abandonnés souffraient de son commerce empoisonné ».

Mendez a ensuite supprimé plus de 21 000 SMS qu’elle avait échangés avec son mari, selon les procureurs.

Il n’était pas clair si Herrera Garcia pourrait avoir un avocat qui pourrait commenter en son nom. Les archives judiciaires ne contenaient pas le nom d’un avocat jeudi soir. L’avocat de Méndez a déclaré que son client n’était pas au courant de la présence de drogue à l’intérieur du centre.

Méndez et un homme qui vivait dans le même bâtiment que la garderie, Carlisto Acevedo Brito, ont également été inculpés devant le tribunal de l’État de meurtre en relation avec la mort de l’enfant. Lundi, Renny Antonio Parra Paredes a été accusé de distribution de stupéfiants ayant entraîné la mort.

The Associated Press