Une autre année, un autre ensemble de médailles ; Mirabai Chanu continue de dominer l’haltérophilie indienne

La légende de Mirabai Chanu a continué de grandir en ajoutant une deuxième médaille aux Championnats du monde à son armoire à trophées très décorée tandis que d’autres haltérophiles indiens se délectaient également de la gloire d’une performance puissante aux Jeux du Commonwealth en 2022.

Ils disent que gagner est une habitude et Mirabai en a certainement fait une.

L’haltérophile de Manipuri était censé diriger le peloton des 49 kg aux Jeux du Commonwealth pour donner à l’Inde la première médaille d’or de l’édition de Birmingham.

Ce n’était pas une question de savoir si, mais la marge de victoire pour la médaille d’or puisque Mirabai était assurée du titre au moment où elle est entrée dans le domaine pas si compétitif.

Sa domination était telle que la mauricienne Roilya Ranaivosoa, deuxième, a terminé à 29 kg derrière elle. C’était la troisième médaille CWG de Mirabai et sa deuxième médaille d’or consécutive.

Le petit haltérophile a terminé l’année en beauté, remportant une fois de plus une médaille d’argent aux championnats du monde, donnant à chacun une classe de maître dans le courage et la détermination.

Si elle a lutté contre des crampes menstruelles douloureuses pour remporter la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, Mirabai a surmonté un problème de poignet pour remporter sa deuxième médaille aux championnats du monde, ajoutant à sa médaille d’or en 2017.

Elle a soulevé un total de 200 kg dont 87 kg en arraché et 113 kg en épaulé-jeté. L’épaulé-jeté lui a également valu une médaille d’argent dans la section.

Mais alors qu’une autre année s’écoulait, la levée très attendue de 90 kg continuait de lui échapper. Et c’est peut-être le plus gros inconvénient pour le tenace Mirabai, qui essaie de réussir cette remontée depuis 2020 alors que de plus en plus d’adversaires réalisent l’exploit à l’approche des Jeux olympiques de Paris.

Jeux du Commonwealth élevé

Plus tôt en juillet-août, les haltérophiles seniors ont lancé le bal à Birmingham avec Mirabai qui a battu tous les records.

Les records ont continué de chuter avec Jeremy Lalrinnunga remportant sa première médaille d’or CWG, effaçant le record des Jeux en arraché et en poids total avec un total de 300 kg (140 kg + 160 kg).

Achinta Sheuli a lui aussi pulvérisé le record des Jeux en arraché et levée totale en route vers l’or avec un effort de 313 kg (143 kg + 170 kg).

Les haltérophiles indiens ont empoché un total de 10 médailles, dont trois d’or autant d’argent et quatre de bronze.

Alors que Mirabai (48kg), Jeremy (73kg) et Achinta (77kg) ont remporté des médailles d’or,

Sanket Sagar (55kg), Vikas Thakur (96kg), S Bindyrani (55kg) ont remporté des médailles d’argent, et P Gururaja (61kg), Lovepreet Singh (109kg), Gurdeep Singh (+109kg) et Harjinder Kaur (71kg) ont ajouté une nuance de bronze.

L’Inde a dominé le décompte des médailles dans le sport du tournoi.

Mais les poussoirs, à l’exception de Mirabai, n’ont pas été en mesure de faire avancer l’élan du CWG. La plupart d’entre eux ont sauté les Championnats d’Asie et du Monde et pour ceux qui ne l’ont pas fait, le fossé entre eux et les autres haltérophiles du monde entier était visible.

Hormis Mirabai, les quatre autres haltérophiles indiens ont été placés dans les groupes C et D, sans même terminer dans le top 20 des championnats du monde plus tôt ce mois-ci.

Les athlètes qui enregistrent le poids d’entrée le plus élevé sont placés dans le groupe A, suivi de B et ainsi de suite.

Premier champion du monde junior

Dans un autre temps fort, l’Inde a obtenu son premier champion du monde junior dans ce sport à Harshada Garud. En compétition dans l’épreuve des 45 kg, la jeune femme de 19 ans a réalisé quelque chose que même Mirabai n’a pas pu dans sa carrière junior : une médaille d’or insaisissable dans le prestigieux tournoi en mai.

Poursuivant sa bonne course, Harshada a ajouté une médaille de bronze au championnat asiatique junior quelques mois plus tard en juillet avec un meilleur effort total. Son total cumulé de 157 kg (69 kg + 88 kg) était supérieur de quatre kilogrammes à son effort mondial junior.

L’espoir d’un avenir olympique

Consterné par des décennies de dopage, de pots-de-vin, de truquage des votes et de corruption au plus haut niveau de l’haltérophilie, le Comité international olympique (CIO) a finalement pris des mesures l’année dernière.

L’haltérophilie a perdu plus de la moitié de ses quotas d’athlètes depuis les JO de 2016 et n’aura plus que 120 places à Paris. Il ne fait actuellement pas partie des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Mais au cours de la dernière année, la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) a pris des mesures pour s’assurer que le sport continue de faire partie de la liste des Jeux olympiques.

Pour vaincre le dopage qui a longtemps entaché le sport, le conseil d’administration de l’IWF a voté à l’unanimité pour empêcher les pays de concourir s’ils n’effectuent pas de tests hors compétition sur leurs athlètes.

Cela a maintenu en vie les chances de l’haltérophilie de figurer aux Jeux de Los Angeles.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)