Une autoroute de l’Ontario se déforme après une pluie qui n’arrive qu’une fois par siècle, provoquant un accident qui a tué un conducteur

Le conducteur d’un camion de transport a été tué après que son véhicule soit tombé dans un gouffre de trois mètres de profondeur causé par des précipitations et des inondations uniques en un siècle à l’extérieur de London, en Ontario.

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré que le conducteur de Mississauga, âgé de 59 ans, avait été tué lorsqu’un tronçon de Dundonald Road, l’artère principale de Glencoe, s’est effondré.

Environnement Canada qualifie la chute de pluie isolée de mercredi soir au sud-ouest de Londres d’événement centenaire qui laisse les propriétaires avec des sous-sols détrempés et des conducteurs toujours stupéfaits par la fermeture d’une autoroute majeure.

Le service météorologique a indiqué qu’un peu plus de 135 millimètres de pluie sont tombés sur une courte période, avec davantage de pluie prévue jeudi.

« Nous avertissons les gens lorsque 50 millimètres de pluie tombent en 24 heures, donc c’est presque le double », a déclaré la météorologue Trudy Kidd.

Le conducteur d’un camion de transport a été tué mercredi lorsque cette route s’est effondrée à Glencoe, en Ontario. La police a déclaré que le tronçon de route entre Buttonwood et Carolinian Drive serait fermé pendant plusieurs semaines. (OPP Ouest)

Les automobilistes circulant à l’ouest de Strathroy vers 18 h HE mercredi se sont retrouvés les roues profondément immergées dans l’eau.

Les services d’urgence ont été contraints de fermer l’autoroute pendant plus de 12 heures pendant la nuit, l’eau coulant sur l’autoroute et sur le terre-plein central, entre Nauvoo Road et Kerwood Road.

En plus de l’incident mortel survenu sur Dundonald Road, la police a signalé de nombreux accidents, dus aux inondations, sur les routes des comtés de Middlesex et de Lambton.

« Je n’ai jamais vu cela de toute ma vie, autant de pluie aussi rapide dans notre communauté », a déclaré Todd Case, maire du canton de Warwick. « Quand tu as cinq à six pouces [127 to 152 mm] de pluie en très peu de temps, aucune infrastructure développée au Canada ne peut gérer cela. »

Les secouristes ont travaillé toute la nuit pour dresser des barrages routiers et apporter leur aide là où c’était nécessaire, a déclaré Case.

« Tout le monde a été mobilisé ces dernières heures pour fermer de nombreuses routes détruites et rediriger la circulation. »

La Police provinciale de l’Ontario a rouvert l’autoroute 402 jeudi matin, mais les autres routes du secteur sont restées fermées. (Service d’incendie et de sauvetage du canton de Warwick)

Il y avait encore des fermetures jeudi matin, notamment le chemin Dundonald, qui devait être fermé pendant plusieurs semaines. La Police provinciale de l’Ontario a rouvert l’autoroute 402 à 7 heures du matin

Les voisins se mobilisent pour répondre aux inondations

Les résidents de Glencoe ont passé la nuit à atténuer les inondations dans les sous-sols et les routes, ainsi que les eaux usées refoulées rejetées par les éviers et les toilettes.

« La pluie vient d’arriver. Elle était torrentielle », a déclaré James Parker, qui vit sur Main Street avec sa fille Cassandra.

Il a ajouté qu’il n’avait rien vécu de pareil au cours de ses 12 années de vie là-bas.

« C’était non-stop. En une heure à une heure et demie, il y avait un pied [nearly 31 cm] de l’eau. »

Les voisins se sont mobilisés en réponse, apportant des pompes à eau et des tuyaux vers les propriétés d’autres personnes et allant même jusqu’à vider l’eau à la main là où ils le pouvaient. Les Parker et bien d’autres avaient jusqu’à plus d’un mètre d’eau dans leur sous-sol.

« Je suis inquiète », a déclaré Cassandra à propos des prévisions de pluie de jeudi pour la région. « Il y a déjà trop de dégâts. Cette ville ne peut pas les gérer, je ne pense pas. »

James Parker et sa fille, Cassandra, disent avoir déjà vécu quelque chose de pareil au cours de ses 12 années de vie à Glencoe. (Angela McInnes/CBC)

Juste à l’est des Parker, sur Mill Street, Jamie Shields a pris un jour de congé à Chatham pour superviser trois pompes à eau qui évacuaient l’eau du sous-sol de son père et de sa belle-mère.

Shields était à la fête d’anniversaire d’un neveu à l’heure où la pluie a commencé mercredi. Il n’a pas fallu longtemps avant que lui et les autres invités aient dû partir pour s’occuper de leurs propriétés, certains véhicules étant restés coincés dans l’eau qui montait rapidement en sortant.

Ses parents venaient de terminer la réparation de leur sous-sol suite à une précédente inondation.

« C’est frustrant », a-t-il déclaré. « C’est une tempête unique dans une vie, donc je ne sais pas comment on se prépare à quelque chose comme ça. »

Jamie Shields a pris un jour de congé pour superviser trois pompes à eau pour évacuer l’eau du sous-sol de son père et de sa belle-mère. (Angela McInnes/CBC)

Le canton de Warwick a émis une alerte invitant les conducteurs à éviter les rues suivantes :