ELIZABETH CITY, Caroline du Nord – Les adjoints du shérif de Caroline du Nord ont tiré cinq fois sur un homme noir, dont une balle mortelle à l’arrière de la tête, selon une autopsie indépendante commandée par la famille de l’homme.

Andrew Brown Jr.a reçu quatre balles dans le bras droit et une fois dans la tête alors que des députés du comté de Pasquotank purgeaient un mandat d’arrêt la semaine dernière, a déclaré Wayne Kendall, un avocat de la famille de Brown, lors d’une conférence de presse mardi.

Le FBI a annoncé mardi qu’il ouvrait une enquête fédérale sur les droits civils sur l’affaire, alors que les appels augmentaient pour rendre publique la vidéo de l’incident par caméra corporelle.

La famille de Brown a examiné lundi un extrait partiel de la séquence et a décrit sa mort comme une exécution.

« Hier, j’ai dit qu’il avait été exécuté. Ce rapport d’autopsie m’a montré que j’avais raison », a déclaré Khalil Ferebee, l’un des sept enfants de Brown, devant le bureau du shérif du comté de Pasquotank. » Il est évident qu’il essayait de s’enfuir. C’est évident. Et ils vont lui tirer une balle dans la nuque?

Kendall a déclaré que les quatre blessures par balle au bras de Brown n’étaient « pas mortelles ». Le rapport d’autopsie est conforme à ce que la famille a vu sur la vidéo partielle, a-t-il ajouté.

Chantel Cherry-Lassiter, un autre avocat représentant la famille Brown, a déclaré lundi que le clip de 20 secondes qu’elle et la famille avaient vu montrait Brown avec ses mains sur le volant et non une menace pour les députés, qui ont tiré alors qu’il reculait son véhicule et a essayé de partir.

Brown s’est ensuite écrasé dans un arbre et est mort quelques minutes après avoir été blessé par balle à l’arrière de la tête, a déclaré Kendall.

La mort de Brown a déclenché des protestations et des appels à la responsabilité, car les militants ont exigé la publication des images de la caméra du corps entier. La fusillade a eu lieu un jour après que l’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

Les adjoints du shérif purgeaient des mandats de perquisition et d’arrêt liés à la drogue sur Brown mercredi dernier lorsque plusieurs députés ont tiré des coups de feu, a déclaré le shérif Tommy Wooten. Sept députés sont en congé dans l’attente d’une enquête du Bureau d’enquête de l’État.

Le bureau du shérif et le procureur du comté ont publié peu de détails publics. Le chef adjoint du bureau du shérif du comté de Pasquotank, Daniel Fogg, a déclaré lundi dans une déclaration vidéo que le procureur du comté, R. Michael Cox, avait déposé une requête pour publier la vidéo et que le bureau du shérif se conformerait à l’ordonnance d’un juge.

Un juge examinera la pétition de Cox ainsi que la pétition des organisations de médias pour que les images soient diffusées lors d’une audience mercredi. Cependant, on ne sait pas dans quel délai le juge pourrait statuer, car d’autres affaires similaires ont mis des semaines à se dérouler.

En savoir plus sur Andrew Brown Jr .:La famille de Brown dit que la police l’a « exécuté », puis n’a montré qu’un clip vidéo de 20 secondes de Bodycam

L’avocat des droits civils Ben Crump a dénoncé le manque d’accès aux images de la caméra corporelle.

« Nous pensons qu’ils essaient de cacher la vérité », a déclaré Crump, qui représente la famille Brown. « S’ils faisaient de la transparence une priorité, nous aurions tous déjà vu cette vidéo. »

Les avocats de la famille ont déclaré que la vidéo montrée à la famille avait été fortement modifiée et avait commencé après le début de la fusillade.

«Ils tirent et disent:« Laissez-moi voir vos mains »en même temps», a déclaré Cherry-Lassiter, ajoutant: «Soyons clairs. C’était une exécution.

L’avocat de la famille Harry Daniels a déclaré que Brown partait en voiture «parce qu’il avait peur pour sa vie».

« Il est parti, a essayé de lui sauver la vie et ils ont continué à tirer et à lui mettre une balle dans la tête », a déclaré Daniels.

Wooten a déclaré lundi que le tournage avait été « rapide » et s’était déroulé en 30 secondes.

« Les caméras corporelles sont tremblantes et parfois difficiles à déchiffrer. Elles ne racontent qu’une partie de l’histoire », a-t-il déclaré après que la famille eut visionné les images partielles.

La loi de l’État permet aux membres de la famille et aux avocats de visionner des images de la caméra corporelle dans des cas similaires, mais la diffusion publique de la vidéo nécessite l’approbation d’un juge.

«Je ne pense pas que quiconque reçoive vraiment d’informations», a déclaré Kathryn Gregory, qui était à la conférence de presse mardi. «Ils sont aussi vagues que possible.»

La famille cherche des réponses:Pourquoi la police a-t-elle tué Andrew Brown Jr.?

Un mandat d’arrêt contre Brown publié lundi a déclaré que les enquêteurs avaient utilisé des informations d’un informateur, y compris des enregistrements d’achats de médicaments. Selon des documents judiciaires, un informateur a déclaré à un enquêteur que la personne achetait de la drogue à Brown depuis plus d’un an. Les agents des stupéfiants ont également effectué des achats contrôlés auprès de Brown à deux reprises, selon le mandat.

Crump a déclaré que les informations contenues dans les mandats avaient été publiées pour jeter un regard négatif sur Brown.

Les manifestations déclenchées par la fusillade ont généralement été pacifiques, mais lundi, la mairesse Bettie Parker a déclaré l’état d’urgence avant une éventuelle sortie de la vidéo. Le statut d’urgence continuera «jusqu’à ce qu’il ne soit plus jugé nécessaire pour protéger nos citoyens», indique la déclaration.

Elizabeth City, qui compte 18 000 habitants – dont environ la moitié sont des Noirs – est située dans l’est de la Caroline du Nord.

Les étudiants de l’Université d’État d’Elizabeth City, une école historiquement noire, ont été invités à rassembler leurs affaires et à quitter leurs dortoirs mardi à midi à la suite de la déclaration d’urgence.

Les cours devaient déjà se terminer cette semaine, mais l’université a mis fin à l’enseignement sur le campus pour le reste de l’année scolaire. Les étudiants ont appris dimanche qu’ils devaient quitter le campus et on leur a dit que les examens finaux prévus pour la semaine prochaine devaient être passés en ligne.

« C’est un peu un choc, pour être honnête », a déclaré le recrue Noah Jacobson.

Contribuant: John Bacon, Jorge L. Ortiz et Will Carless, USA TODAY; The Associated Press