Une automobiliste enceinte se bat bien, citant l’inversion Roe v Wade – News 24

Une femme enceinte a tenté d’éviter une contravention pour avoir conduit seule dans une voie de covoiturage, affirmant que son fœtus est une personne, rapportent les médias locaux

Une femme enceinte au Texas se bat contre une amende de circulation pour avoir conduit dans une voie de « covoiturage » pour véhicules à occupation multiple, arguant que son enfant à naître devrait désormais être considéré comme un deuxième occupant de la voiture, ont rapporté vendredi les médias locaux.

Selon NBC 5 DFW, en juin 2022, Brandy Bottone, de la ville de Plano, conduisait sur l’autoroute centrale lorsqu’elle a été arrêtée. Les règles actuelles permettent aux conducteurs d’utiliser une voie à forte occupation uniquement s’il y a deux personnes ou plus présentes dans un véhicule.

Lorsque l’agent a arrêté la voiture, il a commencé à chercher d’autres passagers et a demandé à la femme enceinte si elle était seule, se souvient Bottone. « Non, nous sommes deux » répondit-elle en désignant son ventre. À l’époque, Bottone était enceinte de 34 semaines.

“Et puis j’ai dit: ‘Eh bien, je n’essaie pas de jeter un mélange politique ici mais, avec tout ce qui se passe, cela compte comme un bébé'” a-t-elle déclaré, faisant référence à la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade, une décision de justice qui protégeait un droit fédéral à l’avortement.















L’officier, cependant, ne l’a pas compris. Bien que le code pénal du Texas reconnaisse un fœtus comme une personne, il n’en va pas de même pour le code des transports de l’État. En conséquence, la mère a reçu un billet de 275 $, mais a déclaré qu’elle avait l’intention de contester la décision devant le tribunal.

Selon des juristes interrogés par le média, le problème en question réside dans “territoire inexploré.” “Différents juges pourraient traiter cela différemment… Il n’y a pas de loi du Texas qui dit quoi faire dans cette situation. Le Texas Transportation Code n’a pas été modifié récemment pour faire face à cette situation particulière », a déclaré l’avocat d’appel de Dallas, Chad Ruback.

Fin juin, la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision de 1973 dans Roe v Wade, supprimant ainsi les protections fédérales contre l’avortement et plaçant la responsabilité de légaliser ou d’interdire la procédure sur les États individuels. Cette décision a été critiquée par de nombreux défenseurs des droits des femmes et par le président américain Joe Biden, qui a dénoncé cette décision, affirmant qu’il s’agissait d’une “triste jour pour la cour et le pays.”