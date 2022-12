Une auteure à succès réconforte une écrivaine après que deux personnes se soient présentées à son événement de dédicace

L’auteur de fantasy Chelsea Banning a repris son compte Twitter officiel et a partagé sa déception après que seulement deux personnes aient assisté à sa signature de livre. “Seulement 2 personnes sont venues voir mon auteur signer hier, donc j’étais assez déçu à ce sujet. D’autant plus que 37 personnes ont répondu “aller” à l’événement. Un peu bouleversées, honnêtement, et un peu gênées”, a-t-elle déclaré. Cependant, la déception n’a pas duré aussi longtemps après avoir été réconfortée par quelques auteurs à succès. Oui, c’est correcte.

Après que le tweet de Chelsea soit devenu viral. De nombreux auteurs, ont commenté le tweet, partageant leurs expériences personnelles. Neil Gaiman, Margaret Atwood et Jodi Picoult ont partagé leur expérience.

Seulement 2 personnes sont venues voir mon auteur en dédicace hier, donc j’étais assez déçu à ce sujet. D’autant que 37 personnes ont répondu “aller” à l’événement. Un peu contrarié, honnêtement, et un peu gêné.— Chelsea Banning Author (@chelseabwrites) 4 décembre 2022

“Terry Pratchett et moi avons fait une signature à Manhattan pour Good Omens à laquelle personne n’est venu du tout. Donc vous êtes deux sur nous”, a écrit Gaiman.

Terry Pratchett et moi avons fait une séance de dédicaces à Manhattan pour Good Omens à laquelle personne n’est venu du tout. Donc, vous êtes deux sur nous. – Neil Gaiman (@neilhimself) 5 décembre 2022

« 1ère lecture, 1er livre, une librairie à Milwaukee. Peut-être 15 personnes se présentent. Je fais ma lecture, réponds à quelques questions. Ensuite, le très gentil commis de la librairie dit : « Le livre de Peter est disponible à l’achat à la caisse. Le gars assis à l’avant crie: “Eh bien, combien ça coûte?” a commenté Peter Sagal.

1ère lecture, 1er livre, une librairie à Milwaukee. Peut-être 15 personnes se présentent. Je fais ma lecture, réponds à quelques questions. Ensuite, le très gentil commis de la librairie dit : « Le livre de Peter est disponible à l’achat à la caisse. Un type assis à l’avant crie : “Eh bien, combien ça coûte ?”— Peter Sagal (@petersagal) 5 décembre 2022

Voici quelques réponses :

Lors de ma première signature SALEM’S LOT, j’avais un client. Un gamin obèse qui a dit : “Hé mon pote, tu sais où il y a des livres nazis ?” – Stephen King (@StephenKing) 5 décembre 2022

Joindre le club. J’ai fait une dédicace à laquelle personne n’est venu, sauf un gars qui voulait acheter du scotch et pensait que j’étais l’aide. 🙂— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) 5 décembre 2022

Nous avons tous été là Chelsea. La vérité est qu’à moins d’être un auteur “célébrité”, vous avez de la chance d’avoir plus que quelques personnes lors d’une signature. Habituellement, je signe juste un peu de stock au magasin et je pars ! Au moins, ils annonceront les livres signés. Bonne chance 😊— Sheila O’Flanagan 📚📚📚 (@sheilaoflanagan) 5 décembre 2022

Le tweet original a recueilli plus de 71 000 likes. Lorsque Chelsea a vu tant de soutien, elle s’est assurée de remercier tout le monde. Dans un tweet, elle a écrit : « Merci à tous ceux qui ont répondu avec encouragement et soutien ! Je vais essayer de répondre à tout le monde.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici