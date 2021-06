Une auteur palestinienne de livres pour enfants accusée d’antisémitisme après que des plaintes eurent coûté son travail à la chef de la diversité juive noire

Le drame politiquement chargé s’est déroulé ces dernières semaines après que la Société des écrivains et illustrateurs de livres pour enfants (SCBWI) a publié une déclaration de base contre l’antisémitisme. Aujourd’hui, l’organisation, qui rassemble toutes sortes de professionnels impliqués dans la littérature pour enfants, est accusée de s’occuper de foules racistes antisémites en ligne.

Un exemple de cela a été tweeté par l’actrice juive Debra Messing, qui appelle à la réintégration de l’employée licenciée, April Powers.



Une femme juive noire, April Powers, a été LICENCIÉE (forcée de démissionner) en tant que directrice de l’égalité parce qu’un antisémite détestait sa déclaration de condamnation contre #antisémitisme. pic.twitter.com/swZPayoxYP – Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) 29 juin 2021

Powers a été embauché par le SCBWI plus tôt en juin pour travailler en tant que responsable de l’équité et de l’inclusion, la première personne à occuper le poste nouvellement créé. Elle apportait au travail 15 ans d’expérience « dans la diversité, l’équité, l’inclusion [and] l’appartenance, la formation, le recrutement, la sensibilisation communautaire et le leadership », dit l’organisation. Powers est aussi une femme juive noire.

Après une semaine au pouvoir, le SCBWI a publié une courte déclaration en faveur du peuple juif et condamnant la montée de l’antisémitisme, « une des plus anciennes formes de haine » qui sert d’exemple « à partir de laquelle de nombreuses formes de racisme et de violence sont perpétrées. »

En tant qu’écrivains, illustrateurs et traducteurs de littérature pour enfants, nous avons la responsabilité de promouvoir l’équité et d’humaniser les personnes dans notre travail – tous les enfants et toutes les familles.

Le sentiment lui-même était difficilement contestable, mais un membre du SCBWI a contesté ce qu’elle appelé les « solidarité sélective » et s’est demandé s’il fallait s’attendre au même soutien de la part des musulmans, et en particulier des Palestiniens.

L’écrivain Razan Abdin-Adnani est d’origine palestinienne et vient d’une famille qui a été déplacée de leur patrie lors de la création d’Israël à la fin des années 40, elle mentionné. Cela en a fait un problème personnellement douloureux pour elle, d’autant plus que le drame s’est déroulé juste après la dernière flambée de violence dans le conflit israélo-palestinien et le massacre d’une famille pakistanaise-canadienne dans la province de l’Ontario.

Leur agent du DEI, April Powers, a répondu par un commentaire à la fois dédaigneux et insensible à la culture. Il a déclaré que *SI* l’organisation voyait une augmentation de la violence contre les Arabes et/ou les musulmans d’une manière qu’elle avait avec d’autres groupes, elle ferait une déclaration similaire… — Razan Abdin-Adnani (elle/elle) 🇵🇸 (@razanabnani) 22 juin 2021

La réponse de Powers au commentaire d’Abdin-Adnani sur la déclaration a été « dédaigneux et insensible à la culture », l’écrivain a déclaré – et l’échange s’est terminé avec Power bloquant ses commentaires. Finalement, l’intégralité du fil Twitter a apparemment été supprimée et la déclaration originale republié.



Le conflit interpersonnel s’est encore intensifié, conduisant même l’écrivain palestinien à être bloqué par le compte SCBWI. Ce qui était censé être un forum apolitique bénin pour les créateurs de livres pour enfants s’est transformé en un champ de bataille sur le conflit du Moyen-Orient vieux de plusieurs décennies.

Le débat est devenu aussi toxique qu’on pouvait s’y attendre, avec des accusations de fanatisme, des critiques de mauvaise foi et même des menaces de mort qui auraient été lancées par des partisans des deux côtés.

Pour info : cette militarisation WILD de l’antisémitisme qui est utilisée par le #SCBWI brigade (dont tous * se trouvent * être racistes et islamophobes AF) est une tactique typique des groupes pro-israéliens de droite tels que l’organisation à but non lucratif autoproclamée « radicalement pro kid » qui est @scbwi. 🇵🇸 — Razan Abdin-Adnani (elle/elle) 🇵🇸 (@razanabnani) 30 juin 2021

La direction du SCBWI est intervenue lundi. Lin Oliver, le directeur exécutif de l’organisation, a publié un déclaration d’excuses « à tous les membres de la communauté palestinienne qui se sont sentis non représentés, réduits au silence ou marginalisés », et à Abdin-Adnani personnellement « pour l’avoir fait se sentir invisible et inaudible en la bloquant. »

Powers, a-t-elle ajouté, a démissionné de son poste au sein du SCBWI et de son conseil d’administration. Son comité d’inclusion ajoutera des musulmans à leurs rangs respectifs, répondant à l’une des critiques formulées par Abdin-Adnani.



Powers s’est également excusé d’avoir mal géré la situation. « J’ai négligé de répondre à la montée de l’islamophobie et je regrette profondément cette omission. En tant que personne qui s’oppose avec véhémence à l’islamophobie et aux discours de haine de toute nature, je comprends que l’intention n’a pas d’impact et je suis vraiment désolé », elle a dit.

Sur sa page Facebook, elle a également déclaré que la décision de démissionner ne lui était pas imposée et a remercié ceux qui l’ont soutenue « en ce moment terrifiant pour moi et ma famille. »

« Il y a des gens bons et gentils qui travaillent et font du bénévolat [at the SCBWI], dont beaucoup sont issus de milieux marginalisés, minoritaires ou sous-représentés (y compris juifs) eux-mêmes – qui ont également été harcelés et trollés sans relâche. Bien qu’il y ait certainement plus dans cette histoire, en particulier un horrible antisémitisme démasqué en dehors du SCBWI, je ne peux pas commenter davantage pour le moment », elle a dit.

Le licenciement de Powers attirant désormais l’attention de poids lourds des médias sociaux comme Messing et les médias nationaux, l’histoire se propagera probablement, alimentant les préjugés préférés et la fureur en ligne.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !