Une femme de 23 ans qui avait du mal à distinguer la gauche de la droite a tatoué les lettres «L» et «R» sur ses mains respectives comme solution. D’Kodia Laine, d’Australie, avait du mal avec les directions lorsqu’elle a décidé de le faire encrer le 3 février par un tatoueur.

L’artiste Lauren Winzer d’Alexandrie, Sydney, a partagé la photo de son tatouage sur son Instagram avec la légende disant que les tatouages ​​peuvent être mignons et fonctionnels et a souhaité bonne chance à Laine pour trouver des directions à l’avenir.

En parlant à Courrier quotidien, Laine a partagé qu’elle était souvent ridiculisée pour avoir des difficultés à naviguer et que cela ne faisait qu’augmenter à mesure qu’elle grandissait. Elle a déclaré que l’idée de se faire tatouer l’avait frappée l’année dernière, lorsqu’elle avait été nommée navigateur de son équipe lors d’une chasse au trésor et qu’un de ses amis avait dessiné les lettres « L » et « R » sur son poignet pour faciliter les choses. pour qu’elle puisse naviguer tout en participant à l’activité.

La jeune femme de 23 ans a déclaré que même si l’idée avait commencé comme une blague, elle la trouvait super utile et qu’elle n’avait pas l’air stupide de faire un L avec sa main pour essayer de comprendre les directions. Elle avait partagé que ses amis plaisantaient souvent à quel point il était ridicule pour un adulte de faire un L pour différencier la gauche et la droite.

Laine, une étudiante en communication, a déclaré qu’elle avait reçu des réactions amusantes d’amis après leur avoir envoyé les photos du tatouage. Elle a partagé que même son petit ami était ravi de ne plus confondre les directions dans lesquelles elle a dit qu’il était reconnaissant de ne pas avoir de gêne de seconde main.

La publication Instagram a été aimée plus de 4000 fois et a reçu un soutien massif d’internautes déclarant qu’ils souhaitaient obtenir des tatouages ​​similaires. Beaucoup ont également identifié le défi de la navigation et ont déclaré que le tatouage était une idée mignonne et fonctionnelle.