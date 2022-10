Une Australienne s’apprête à donner son utérus à sa fille pour qu’elle puisse tomber enceinte à nouveau

Les mères sont connues pour leur amour inconditionnel. Ils peuvent dans une certaine mesure pour leur enfant et cette histoire d’une femme australienne faisant don de son utérus à sa fille en témoigne. La fille, identifiée comme Kirsty Bryant, aurait subi des travaux forcés lors de l’accouchement de son premier enfant en 2021. Selon le podcast I’ve Got News For You, l’accouchement a été suivi d’une hystérectomie d’urgence en raison de l’hémorragie post-partum. la femme faisait face.

L’opération a laissé la femme de 29 ans sans possibilité de concevoir à nouveau. Alors qu’elle aspirait à retomber enceinte, c’est sa mère, Michelle, qui est venue à son secours. Au cours du podcast, Kirsty a expliqué que le processus de maternité de substitution, de placement et d’adoption est un long processus. Pour la maternité de substitution, chaque État a sa propre loi. Elle a déclaré : « En Australie, si une femme ne peut pas avoir de grossesse, elle peut essayer la maternité de substitution, et évidemment il y a le placement familial et l’adoption. Malheureusement, en Australie, c’est un processus très long et long pour passer par la maternité de substitution, chaque État a ses propres lois. J’ai fait des recherches sur la maternité de substitution et j’ai parlé à un spécialiste de la fertilité. Mais j’avais juste l’impression que ce n’était probablement pas pour nous à ce stade.

Selon Mirror, c’est au cours de ses recherches que la jeune femme de 29 ans a pris connaissance des essais cliniques d’une greffe d’utérus. Lorsqu’elle s’est renseignée, elle a décidé de demander l’aide de sa mère pour lui demander si elle pouvait être sa donneuse. Sa mère a immédiatement décidé de l’aider, mais elle avait ses propres doutes quant à la procédure. Michelle a dit : « Bien sûr, si c’est ce que tu veux. Je t’aiderai.”

“Je verrai ma fille redevenir mère. C’est tout simplement incroyable. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve », a-t-elle ajouté.

Si la greffe réussit, Kirsty sera potentiellement à nouveau enceinte et donnera naissance à un autre bébé. Selon certaines informations, 70 greffes d’utérus ont été réalisées dans le monde, dont 40 ont réussi jusqu’à présent. Un représentant de l’hôpital royal de Sydney, où la chirurgie de transplantation sera effectuée, et un gynécologue, ont déclaré : “C’est différent des autres formes de greffes d’organes car il s’agit d’une greffe temporaire qui dure généralement environ cinq ans – suffisamment de temps pour permettre à un femme d’avoir des enfants.

