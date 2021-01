SYDNEY: Certains des meilleurs joueurs de tennis du monde critiquent les règles strictes de quarantaine hôtelière en Australie avant le tournoi Open d’Australie le mois prochain, mais l’entrepreneur Belinda Long n’en a rien.

La femme australienne a déclaré qu’elle avait essayé sans succès d’obtenir un vol de retour du Chili, où elle travaille, depuis novembre, et que les stars du sport devraient être reconnaissantes d’avoir été autorisées à entrer dans le pays.

« Je suis heureux que vous puissiez pratiquer le sport en Australie, mais si les sportifs étrangers doivent avoir la priorité sur les citoyens australiens qui paient des impôts, non, ce n’est pas quelque chose que je suis d’accord », a déclaré Long à Reuters via Zoom.

«COVID existera évidemment pendant longtemps. Combien de temps pouvez-vous nous empêcher de quitter notre pays? »

Long est l’un des quelque 30000 Australiens bloqués à l’étranger après que le pays ait fermé ses frontières en mars 2020 – juste au moment où elle commençait un bail d’appartement – pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus.

Les personnes qui entrent dans le pays doivent entreprendre 14 jours de quarantaine hôtelière sous surveillance, une règle dont certaines personnes impliquées dans le tournoi du Grand Chelem ont déclaré ne pas avoir été informées, ajoutant qu’elles pourraient ne pas pouvoir s’entraîner avant le début du tournoi le 8 février. .

Le gouvernement australien, quant à lui, a abaissé le plafond des arrivées internationales ce mois-ci en raison des préoccupations concernant les nouvelles souches du virus originaires de l’étranger, tandis que les compagnies aériennes ont réduit la capacité en sièges pour faire face à un effondrement de la demande.

Depuis que les joueurs de tennis ont pris l’avion sur des vols affrétés, les responsables affirment qu’aucun Australien ne s’est vu refuser un siège sur un vol de retour à la suite de l’événement sportif.

Long a lancé une campagne intitulée The Right to Return Home qui, selon elle, vise à la fois à aider les autres dans sa situation et à informer les Australiens sur leurs compatriotes qui ne peuvent pas rentrer.

«Apparemment, l’Australie parle de« chacun pour soi »et« vous décidez de voyager, c’est de votre faute »», a-t-elle déclaré.

«Ce n’est pas l’esprit australien. Ce n’est pas la conviction avec laquelle j’ai grandi.