Une Australienne prépare et stocke 426 repas pour nourrir sa famille pendant 8 mois

Décider d’un menu pour une journée est l’une des tâches les plus difficiles pour les gens. Quelle que soit la partie du monde où vous résidez, choisir quoi manger parmi une multitude de plats pour votre prochain repas devient un travail fastidieux. Une femme qui en avait marre de cette confusion a décidé de préparer les repas des 8 prochains mois en une seule fois et de les conserver.

Kelsey Shaw, 30 ans, a été surnommée la meilleure préparatrice de repas après avoir préparé 426 repas à l’avance pour sa famille. La mère de trois enfants, âgée de 30 ans, a rempli son garde-manger de produits frais et mis en conserve les légumes frais, les plats préparés, les herbes, les pâtes et le riz. Elle a commencé à conserver des aliments en septembre 2017 alors qu’elle venait de déménager à Crown Point, Indiana, aux États-Unis avec sa famille.

Kelsey a tout appris par elle-même, de la cuisson des repas aux techniques de conservation telles que la déshydratation et la mise en conserve d’eau pour garder sa maison bien approvisionnée. Il lui a fallu trois mois pour conserver la nourriture des 8 mois suivants pour sa famille. Selon news.com.au, elle a déclaré que la famille voulait vivre un “mode de vie plus lent” et savoir ce qu’elle mangeait et la source des matières premières.

Kelsey n’a pas atteint cette compétence en peu de temps. Cela lui prenait au moins deux heures par jour dans le jardin, puis passait au processus de conservation des choses qui prenait plusieurs jours. Elle dit qu’elle ressent de la fierté chaque fois qu’elle entre dans le garde-manger et dit: “C’est une compétence de pouvoir faire toute la conservation.” Elle a commencé par lire des livres et regarder des vidéos en ligne pour conserver des cornichons, mais a ensuite progressé jusqu’à ce qu’elle est aujourd’hui.

Kelsey a révélé que la famille n’avait pas à se déplacer pour s’approvisionner pendant le pic de la pandémie lorsque le verrouillage a été appliqué car ils avaient tout stocké à la maison. Pendant les mois d’été, la famille mange des aliments frais dérivés des produits de la ferme et pendant les mois d’hiver, ils mangent des aliments pré-conservés.

