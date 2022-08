Une Australienne mordue par une araignée à dos rouge en 2014 est toujours soignée ; Voici pourquoi

Une femme de 28 ans nommée Jenna Allen, vivant à Victoria, en Australie, était occupée à aider les gens lors des inondations de 2014. Dans la tempête, elle a mis sa main dans une boîte et soudain quelque chose l’a mordue. Elle a remarqué qu’une araignée à dos rouge était présente dans la boîte. Cette araignée est également connue sous le nom de veuve noire australienne et elle est assez toxique.

Dès que l’araignée mord la main gauche de la femme, en un rien de temps, elle se met à pleurer, ce qui est suivi de mouvements lâches accompagnés de vomissements. Elle a été immédiatement emmenée dans un hôpital voisin pour un contrôle immédiat, mais il n’y avait pas d’anti-venin pour cette araignée disponible à l’hôpital, selon un rapport du Daily Star de 2014.

Elle a été immédiatement transférée dans un autre hôpital, où elle a été gardée aux soins intensifs. Après avoir reçu le traitement primaire ici, elle a été admise à l’hôpital Bendigo de Victoria où son traitement a duré deux mois et sa peau a été greffée. Mais la surprise est venue un an après cette opération, une marque ressemblant à une piqûre de moustique est apparue sur sa peau.

Peu à peu, la blessure s’est agrandie et la cicatrice a éclaté après un certain temps. Voyant cela, elle a immédiatement consulté un médecin et il a dit que des cellules cancéreuses avaient commencé à se former et qu’elles se propageaient sur sa main. Ses mains semblent pourries.

Le plus difficile, c’est que même après avoir été assurée, le coût de ce traitement est si élevé qu’elle se débat avec. Vous serez surpris de savoir que son traitement est toujours en cours.

