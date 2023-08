Une Australienne licenciée après que l’entreprise ait utilisé la technologie Keystroke pour surveiller son WFH

Une femme australienne, qui travaillait pour une compagnie d’assurance, a perdu son emploi après 18 ans après que son entreprise a utilisé la technologie de frappe pour surveiller ses performances de travail à domicile. Selon Poste de New York, Suzie Cheikho, consultante d’Insurance Australia Group (IAG), a été licenciée pour ne pas avoir suffisamment dactylographié alors qu’elle travaillait à distance. La Fair Work Commission (FWC) australienne a rejeté sa demande de licenciement « injuste », affirmant qu’elle avait été licenciée pour un « motif valable d’inconduite ».

Selon le sortie, Mme Cheikho était responsable de la création de documents d’assurance, du respect des délais réglementaires et de la surveillance de la « conformité du travail à domicile », entre autres rôles importants. Elle a été licenciée plus tôt cette année en février pour avoir manqué des délais et des réunions, être absente et injoignable et ne pas avoir terminé une tâche qui a amené l’organisme de réglementation du secteur à infliger une amende à son entreprise.

En mars, Mme Cheiko a affirmé au FWC que son employeur avait un « plan prémédité pour la retirer de l’entreprise et qu’elle était ciblée en raison de ses problèmes de santé mentale ». Cependant, l’enquête de FWC a révélé que Mme Cheikho avait été licenciée pour un « motif valable d’inconduite ».

L’ancienne consultante a reçu un avertissement formel en novembre 2022 concernant sa production et a été mise sur un plan d’amélioration des performances. Insurance Australia Group a utilisé la technologie de frappe pour suivre son activité cybernétique pendant 49 jours entre octobre et décembre et a constaté qu’elle avait « une activité de frappe très faible ».

L’entreprise a constaté que Mme Cheikho avait commencé à travailler tard 47 jours, avait terminé tôt 29 jours et n’avait pas travaillé pendant 44 jours. Elle a également découvert que sur 4 jours, elle n’a effectué aucune heure de travail, 7 Nouvelles signalé.

Selon les résultats, Mme Cheikho a fait en moyenne 54 coups par heure pendant la durée de sa surveillance, ce qui a montré « qu’elle ne se présentait pas au travail et n’effectuait pas le travail requis ».

Cependant, la consultante a nié avoir travaillé moins que ses heures fixes, affirmant qu’elle utilisait parfois d’autres appareils pour se connecter. Elle a également déclaré qu’elle était « confuse et choquée » par les données et a remis en question leur exactitude.

Mais le vice-président de la FWC, Thomas Roberts, a jugé que les preuves montraient que Mme Cheikho « ne travaillait pas comme elle était tenue de le faire pendant ses heures de travail désignées » pendant qu’elle était surveillée. « Le demandeur a été licencié pour un motif valable d’inconduite », a déclaré M. Roberts, selon le point de vente. Il a reconnu la situation malheureuse, mais a statué que le licenciement n’était ni injuste ni déraisonnable.