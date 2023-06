Une Australienne graciée après 20 ans de prison pour la mort de ses quatre enfants

Kathleen Megan Folbigg a été condamnée en 2003 pour le meurtre de ses trois enfants et l’homicide involontaire coupable de son quatrième.

Une femme emprisonnée pendant 20 ans pour la mort de ses quatre enfants a été graciée lundi par l’État de la Nouvelle-Galles du Sud après qu’un contrôle judiciaire a révélé qu’il y avait un doute raisonnable sur les condamnations initiales.

Kathleen Megan Folbigg a été condamnée en 2003 pour le meurtre de ses trois enfants et l’homicide involontaire coupable de son quatrième. Folbigg a maintenu son innocence et a déclaré que les enfants étaient morts de causes naturelles.

Une première enquête en 2019 a révélé que les preuves renforçaient la culpabilité de Folbigg. Cependant, une deuxième enquête menée par l’ancien juge en chef Thomas Bathurst a réexaminé ses condamnations en 2022 après que de nouvelles preuves suggèrent que deux des enfants avaient une mutation génétique qui aurait pu causer leur mort.

Le procureur général de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Michael Daley, a gracié Folbigg lundi après que les conclusions sommaires de l’enquête de Bathurst aient révélé un doute raisonnable pour chaque condamnation.

« Le résultat d’aujourd’hui est la confirmation que notre système judiciaire est capable de rendre la justice et démontre que l’État de droit est un fondement important de notre système démocratique », a déclaré Daley.

« Compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des 20 dernières années, il est impossible de ne pas ressentir de sympathie pour Kathleen et Craig Folbigg. »

Daley a déclaré que la grâce inconditionnelle permettrait à Folbigg de marcher librement mais n’annulerait pas ses convictions.

Dans une note au procureur général, Bathurst a déclaré qu’il y avait une possibilité raisonnable que trois des enfants soient décédés de causes naturelles, deux en raison d’une mutation génétique connue sous le nom de CALM2-G114R et un en raison d’un trouble neurogène sous-jacent.

De tels doutes ont ensuite sapé le dossier de la Couronne concernant l’homicide involontaire coupable de son quatrième enfant, a ajouté Bathurst.

« De plus, je ne peux pas accepter la proposition selon laquelle les preuves établissent que Mme Folbigg était autre chose qu’une mère attentionnée pour ses enfants », a-t-il déclaré.