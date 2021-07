Une Australienne fait défiler un agneau mort congelé dans un supermarché pour promouvoir le véganisme

Alors que le verrouillage s’assouplit et que les espaces publics s’ouvrent, les manifestations autour du véganisme et contre la cruauté envers les animaux sont également en augmentation. Récemment, un manifestant végétalien a poussé le cadavre d’un mouton dans un chariot à l’intérieur d’un supermarché. Le manifestant serait entré dans un restaurant et aurait éclaboussé du faux sang partout il y a quelques jours seulement. Tash Peterson, le manifestant, est entré dans un restaurant KFC à Melbourne avec un tablier blanc, pulvérisant du faux sang sur le sol tout en utilisant un mégaphone.

Elle a même publié une vidéo de 15 minutes de la cascade, dans laquelle elle et d’autres manifestants sont vus entrer dans le restaurant avec des banderoles. Peterson a organisé une autre manifestation dramatique à l’intérieur d’un magasin, seulement quinze jours après la farce de KFC. Cette fois, le tristement célèbre perturbateur a poussé les choses au niveau supérieur en plaçant un agneau mort sur un caddie et en le poussant dans tout le magasin.

Peterson, comme sa cascade KFC, était vêtue d’un tablier de boucher enduit de sang synthétique. Elle est entrée en toute confiance dans le magasin avec un mégaphone à la main, traversant l’allée des viandes avec quelques autres manifestants. Elle a ensuite jeté un agneau mort dans un caddie pour tenter d’effrayer les spectateurs.

«Ce beau bébé innocent a été retrouvé congelé à mort dans une propriété d’esclaves juste à l’extérieur de Melbourne (ferme de viande). Chaque année, 15 millions d’agneaux meurent de froid en Australie à cause de ces camps de concentration », a publié Peterson sur Facebook et Instagram sur une vidéo de la manifestation de son magasin.

De nombreux Australiens respectent le bien-être des animaux, comme en témoigne le large tollé contre les mauvais traitements dans l’industrie de l’exportation d’animaux vivants. Des millions de foyers australiens ont des animaux de compagnie bien-aimés, et les produits agricoles moins cruels tels que les œufs de poules élevées en liberté gagnent en attrait. Dans le même temps, les Australiens consomment beaucoup de viande. Il est également évident qu’indépendamment de ses sentiments vis-à-vis de l’agriculture, il est difficile de s’assurer que la viande sur sa table a été abattue de manière « humaine ».

La popularité de la publicité « Make it Possible » d’Animals Australia offre au public une vision d’optimisme en montrant un animal de ferme qui s’est libéré des liens de l’enfermement. Les résultats de la campagne ont indiqué une diminution de la demande d’articles d’élevage industriel et une augmentation de achats de produits éthiques.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici