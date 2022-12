Une Australienne établit un record du monde en courant 107 marathons en 107 jours

Erchana Murray-Bartlett a commencé sa routine quotidienne de marathon à Cape York, dans le Queensland, en août et elle a créé toute une séquence. 107 jours plus tard, le 3 décembre, l’Australienne a établi un record du monde Guinness pour la plupart des jours consécutifs pour courir une distance marathon (femme). La femme de 32 ans a partagé un clip d’elle réalisant le merveilleux exploit sur son compte Instagram. Elle avait des gens alignés à la ligne d’arrivée, qui l’attendaient. Erchana a ensuite partagé que ce n’était pas la fin de son parcours marathon. Au lieu de cela, elle l’a pris comme un “grand moment pour réfléchir à tout le chemin parcouru et à tout le bien que nous avons accompli”. Elle avait recueilli près de 50 000 $ (environ Rs 41 Lakh) pour protéger la faune en péril. Vérifiez le ici:

Les félicitations ont afflué pour le marathonien dans la section des commentaires. Les utilisateurs des médias sociaux ont remarqué qu’elle avait fait un travail formidable et que c’était vraiment une grande réussite. « Félicitations, Erchana ! Je suis tellement contente d’être tombée sur ton Instagram ! Vous avez été une source d’inspiration à suivre ici au Royaume-Uni. Quelle réalisation massive », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait : « Félicitations Erchana ! Je suis tellement fier de ton énorme cœur et de la quantité de détermination et de courage qu’il a fallu pour réaliser cet exploit !

« Félicitations pour votre nouveau record ! J’ai couru mon tout premier marathon hier et je peux à peine marcher en ce moment. Pouvoir faire autant de fois de suite… Tout simplement incroyable et époustouflant ! a écrit un troisième utilisateur.

Erchana a annoncé qu’elle s’apprêtait à courir 150 marathons consécutifs pour le record du monde Guinness. Elle travaille en collaboration avec la Wilderness Society. Ils travaillent dans le but de mettre en évidence la crise d’extinction de l’Australie. Erchana fait son chemin de la pointe de l’Australie continentale (Cape York) à l’orteil (Melbourne) pour diffuser le message que l’extinction est un choix. L’objectif est de collecter 62 000 $ (environ 51 ₹ Lakh) pour préserver les parcs et les écosystèmes qui abritent la faune et assurer leur survie continue.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici