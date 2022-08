Une Australienne essaie des collations indiennes pour la première fois

Le goût du palais des Indiens va du sucré à l’aigre en passant par l’épicé et tout ce qui se trouve entre les deux. Des chips à la banane au soan papdi, une femme australienne a tout essayé pour la première fois. Connus pour un twang ici et une secousse là, les collations indiennes sont connues pour diviser les non-Indiens qui peuvent ou non être capables de tout gérer. Mais les réactions de Tannar ont montré qu’elle pouvait vraiment apprécier la variété de nourriture qu’elle avait prise. Ce n’est certainement pas le cas de mordre plus que vous ne pouvez mâcher.

Elle a décrit soan papdi comme une “barbe à papa plus dure” et en a déliré, l’appelant même la meilleure chose qu’elle ait jamais mise dans sa bouche. Les chips de banane, cependant, étaient un laissez-passer pour elle. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas goûter la banane du tout. Elle a également mangé du Kurkure Masala Munch et l’a vraiment apprécié. Regardez sa vidéo pour voir toutes les collations qu’elle a essayées.

Tannar a commenté: «Ils touchent définitivement mon sweet spot, peut-être que je vais déménager en Inde. Qu’est-ce que tu penses? [sic]”

“Enfin!!!! La Soan Papdi a obtenu le respect qu’elle méritait 😂😂😂lol… Si vous êtes un indien, savez ce que je dis ❤️ [sic]», a commenté un utilisateur de Facebook. “Personnellement, j’aime les chips de banane nature et celles de jacquier avec seulement du sel, à mon humble avis, elles ont meilleur goût et les masalas les ruinent”, a écrit un autre. À propos des chips de banane, un utilisateur de Facebook a suggéré : « Vous ne pouvez pas vraiment goûter ces chips de banane car vous aviez des chips aromatisées auparavant. Donc c’est vraiment bon de le goûter après un verre d’eau. ❤️ du KERALA.

Plus tôt cette année, une autre vidéo était devenue virale, montrant une petite fille qui essayait un plat indien pour la première fois dans un restaurant en Australie. Dans le clip viral, la fille est vue en train de dîner dans un restaurant indien, où elle a d’abord essayé du riz avec du poulet kadhai. Pour le dessert, elle avait du kulfi à la mangue.

Dans la plupart des restaurants indiens, on vous sert un rafraîchisseur de bouche – principalement des graines de fenouil (saunf) et du sucre candi (mishri) – à la fin de votre repas. Après son repas, la fille a également goûté des graines de fenouil et certaines se sont coincées dans ses dents. Cependant, elle semblait avoir apprécié le repas.

