Une Australienne développe un accent irlandais après avoir subi une chirurgie des amygdales

Une femme australienne a été confuse lorsqu’elle a développé un accent irlandais après avoir subi une opération d’ablation des amygdales. Gie Mcyen a partagé son expérience à travers des vidéos qu’elle a téléchargées deux jours après l’opération pour découvrir que son accent australien avait disparu. Dans la légende, elle décrit comment elle s’est réveillée avec un accent irlandais la veille et a pensé qu’elle se réveillerait de «ce rêve étrange». Au cours des deux semaines suivantes, elle a recherché et documenté le phénomène qui montrait que son accent irlandais devenait plus fort alors que son accent australien avait disparu. Selon Courrier quotidien, Mcyen a été informée par les médecins qu’elle avait développé le syndrome d’accent étranger, une condition causée par une lésion cérébrale avec seulement 100 cas signalés depuis sa découverte en 1907. McYen affirme que son spécialiste lui a dit de «rester ferme» et de «laisser le corps guérir mais elle est «complètement paniquée».

Mcyen, qui a affirmé qu’elle n’était jamais allée en Irlande, a partagé dans une autre vidéo que le deuxième jour, elle avait retrouvé son accent australien et, au téléphone avec un ami pour confirmer, après quelques minutes, elle était de nouveau à l’accent irlandais.

Au fil des jours, son accent naturel semblait perdu car au troisième jour, elle a affirmé qu’il n’y avait «aucune trace» de son accent naturel car il n’y avait «plus de traces de twangs australiens» et elle est devenue «irlandaise complète».

Cependant, le neuvième jour de sa transformation d’accent, elle a affirmé être «en deuil» pour son accent habituel car «les deux derniers jours n’étaient pas jolis». Dans les dernières vidéos, elle a admis qu’elle avait besoin d’une aide médicale et a évoqué les difficultés à trouver la bonne personne pour l’aider à «retrouver son ancien moi». Maintenant, elle a trouvé un neurologue, affirme-t-elle, spécialisé dans la réadaptation après un AVC, qu’elle rencontrerait pour diagnostiquer le problème.

Il y a eu plusieurs commentaires sur ses vidéos l’accusant d’avoir inventé la maladie, mais elle a rejeté les allégations en disant qu’elle espérait que d’autres personnes apprendraient de son voyage.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici