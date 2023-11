Une Australienne décède en prenant Ozempic pour perdre du poids – NBC 6 South Florida

Paru initialement sur E! En ligne

Une maman australienne qui voulait mincir à temps pour le mariage de sa fille a décédé après avoir pris des médicaments antidiabétiques connus pour induire des effets dramatiques perte de poids.

Trish Webster a commencé à prendre Ozempic— le nom commercial d’un médicament injectable appelé sémaglutide développé pour traiter le diabète de type 2 — après avoir lutté pour perdre du poids par des moyens traditionnels, a déclaré son mari Roy Webster : «60 Minutes Australie” L’homme de 56 ans, qui ne souffrait pas de diabète, a vu un Publicité télévisée pour Ozempic et a obtenu une ordonnance de son médecin en 2022 après avoir appris qu’une perte de poids importante était l’un des effets secondaires du médicament.

“Sa fille allait se marier et elle n’arrêtait pas de mentionner la robe qu’elle voulait porter”, se souvient Roy. “Alors, elle a pris des mesures drastiques.”

Trish prenait Ozempic avant de passer à Saxenda, un liraglutide injectable qui aide à la gestion chronique du poids, selon Roy.

Il a déclaré que Trish avait perdu 35 livres en cinq mois, mais qu’elle avait également souffert de nausées, de vomissements et de diarrhée graves. Comme Roy l’a expliqué, “à partir de là, c’était un grand cauchemar.”

La situation a pris un tournant le 16 janvier, lorsque Roy a remarqué des « trucs bruns » sortant de la bouche de Trish.

“J’ai réalisé qu’elle ne respirait pas”, se souvient-il, “et j’ai commencé à faire de la RCR.”

Malheureusement, ses efforts furent vains et Trish mourut cette nuit-là. Selon 60 Minutes Australia, la cause de son décès figurait sur son certificat de décès comme une maladie gastro-intestinale aiguë.

Roy croit maintenant que les injectables que prenait sa femme ont contribué à son décès soudain.

“Je n’ai pas pu la sauver”, a-t-il déclaré en larmes au média. “Si j’avais su que cela pouvait arriver, elle ne l’aurait pas pris. Je me serais assuré qu’elle ne le prendrait pas.”

Ozempic a été approuvé comme traitement du diabète de type 2 par le ministère australien de la Santé et des Soins aux personnes âgées, bien que l’agence notes sur son site Internet que le médicament est désormais couramment prescrit « hors AMM » par les médecins comme forme de perte de poids.

“C’est un phénomène courant dans le système de santé australien, en particulier pour les maladies et affections rares ou pour les groupes de patients sous-représentés”, a indiqué le département. “La TGA n’a pas le pouvoir de réglementer les décisions cliniques des professionnels de la santé et n’est pas en mesure d’empêcher les médecins d’utiliser leur jugement clinique pour prescrire Ozempic pour d’autres problèmes de santé.”







E! News a contacté Novo Nordisk, le fabricant d’Ozempic et de Saxenda, pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas reçu de réponse. Cependant, un porte-parole du fabricant a déclaré Personnes que la sécurité des patients est « une priorité absolue ».

“Nous prenons très au sérieux tous les rapports concernant les événements indésirables liés à l’utilisation de nos médicaments. Cependant, nous ne commentons pas les cas individuels des patients”, indique leur communiqué. “Ozempic (semaglutide) est un médicament sur ordonnance qui doit être pris sous la surveillance d’un professionnel de la santé agréé.”

Le représentant a déclaré que le médicament est approuvé par la FDA pour traiter le diabète de type 2 afin d’améliorer la glycémie et de réduire le risque d’événements cardiovasculaires, ajoutant : “Ozempic n’est pas indiqué pour la gestion chronique du poids”.

Leur déclaration continue : « Le profil d’innocuité et d’efficacité d’Ozempic a été évalué dans des études cliniques impliquant plus que des patients. Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient gastro-intestinaux, notamment des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales (abdominales) et de la constipation. les risques associés à l’utilisation d’Ozempic sont reflétés dans l’étiquetage du produit approuvé par la FDA. Nous garantissons la sécurité et l’efficacité d’Ozempic lorsqu’il est utilisé comme indiqué.