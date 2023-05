Une Australienne de 95 ans décède après qu’un policier lui a tiré dessus avec un pistolet paralysant dans une maison de retraite

Une Australienne de 95 ans est décédée mercredi, une semaine après qu’un policier lui a tiré dessus avec un pistolet paralysant dans une maison de retraite alors qu’elle se dirigeait vers lui à l’aide d’une marchette et portant un couteau à steak, dans une tragédie qui a indigné de nombreux Australiens.

Clare Nowland, qui souffrait de démence, avait été hospitalisée à Cooma, dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, depuis que son crâne avait été fracturé lors de sa chute le 17 mai après que le gendarme Kristian White l’ait électrocutée avec un pistolet paralysant.

La police a annoncé la mort de Nowland quelques heures après avoir signalé que White avait été condamné à comparaître devant le tribunal le 5 juillet pour avoir causé par imprudence des lésions corporelles graves, des voies de fait causant des lésions corporelles réelles et des voies de fait simples. Les accusations sont susceptibles d’être revalorisées après son décès.

LA POLICE AUSTRALIENNE UTILISE UN PISTOLET STUN SUR UNE FEMME DE 95 ANS ATTEINTE DE DÉMENCE QUI LES A APPROCHÉS AVEC UN COUTEAU

White et un autre policier s’étaient rendus au Yallambee Lodge, une maison de retraite à Cooma spécialisée dans les résidents ayant des besoins de soins plus élevés, y compris la démence, après que le personnel eut signalé que Nowland avait pris un couteau à steak dentelé dans la cuisine.

La violence contre une femme âgée et incapable a déclenché un débat national sur l’utilisation par la police de pistolets paralysants dans de telles circonstances et sur la compétence du personnel de soins aux personnes âgées. La police est autorisée à utiliser des pistolets paralysants lorsque des vies sont en danger.

Un coroner déterminera la cause du décès. La police a déclaré que ses blessures résultaient d’une chute au sol, et non de la charge électrique du pistolet paralysant de marque Taser.

White fait l’objet d’une enquête interne de la police depuis l’incident et a été suspendu de ses fonctions avec solde depuis mardi.

White et son partenaire policier du jour ont des images de l’incident à partir de leurs caméras corporelles, mais la police a refusé de les libérer.

Le gouvernement élu il y a un an augmente les ressources pour les soins aux personnes âgées.