Une Australienne de 95 ans décède après avoir été tasée par la police

Commentez cette histoire Commentaire

Une Australienne de 95 ans qui a reçu un Taser par un policier est décédée mercredi, une semaine après que les forces de l’ordre ont répondu à sa maison de retraite suite à des informations selon lesquelles elle était armée d’un couteau. Clare Nowland, qui souffrait de démence, est tombée au sol et s’est cognée la tête après avoir été frappée avec le Taser, ont indiqué les forces de police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud. La rencontre du 17 mai à Cooma, une petite ville à environ 250 miles au sud de Sydney, avait laissé Nowland dans un état critique.

« Nos pensées et nos condoléances vont à ceux qui ont eu la chance de connaître, d’aimer et d’être aimés par Mme Nowland au cours d’une vie qu’elle a menée marquée par la famille, la gentillesse et la communauté », a déclaré la police de NSW dans un communiqué mercredi.

L’officier qui aurait utilisé le Taser, un agent de police principal de 33 ans, a été accusé d’avoir causé par imprudence des lésions corporelles graves, des voies de fait causant des lésions corporelles réelles et des voies de fait simples, a déclaré la police de NSW dans un communiqué. Il a été suspendu de ses fonctions avec solde au cours d’une enquête interne, qui est supervisée par la Law Enforcement Conduct Commission de l’État.

L’incident a provoqué l’indignation de la famille et des amis de Nowland et des défenseurs australiens des libertés civiles, qui ont appelé à une enquête sur l’usage de la force par la police. La police de NSW a fait face à d’autres allégations de force excessive ces dernières années, notamment contre un garçon autochtone de 14 ans qui a déclaré avoir été «claqué sur la tête» et un homme de 78 ans qui a été jeté au sol et menotté.

Le typhon Mawar apporte des vents violents et des pannes de courant à Guam

Deux agents qui ont répondu à la maison de soins infirmiers de Cooma ont trouvé Nowland, qui mesurait 5 pieds 2 pouces et 95 livres, dans une salle de traitement avec un couteau à steak dentelé qu’elle avait obtenu de la cuisine de l’établissement, a précédemment annoncé la police. Les policiers ont passé plusieurs minutes à essayer de la convaincre de laisser tomber le couteau, mais elle ne l’a pas fait, a indiqué la police.

À un moment donné, ont-ils dit, Nowland a marché « à un rythme lent » vers la porte où se tenait la police. Un officier aurait alors utilisé son Taser, qui a frappé Nowland.

Bien que les officiers portaient des caméras corporelles qui ont été activées lors de l’incident, la Nouvelle-Galles du Sud a refusé de diffuser la vidéo.

Les officiers portent des Tasers pour se défendre s’ils croient que leur vie ou celle de quelqu’un d’autre est en danger, craignent d’être physiquement maîtrisés ou de subir une confrontation violente, a déclaré vendredi le commissaire de police adjoint de NSW, Peter Cotter, lors d’une conférence de presse.

« Mais bien sûr », a-t-il dit, « ces faits doivent être réels. »

Nowland a laissé huit enfants, 24 petits-enfants, 31 arrière-petits-enfants et quatre autres arrière-petits-enfants attendus cette année. Elle aimait jouer au golf et était « très soucieuse de la communauté », a déclaré aux journalistes la commissaire de police de NSW, Karen Webb.

Webb a reconnu que la famille « voudra des réponses » sur la réponse des agents à la maison de retraite.