Une Australienne attaquée par des dingos lors d’une course sur l’île de K’gari : « La chance d’être en vie »

Une femme a été attaquée lundi matin par une meute de dingos alors qu’elle fuyait sur l’île australienne de K’gari, dans la région du Queensland, selon les autorités.

La femme de 24 ans, dont le nom n’a pas été dévoilé, faisait du jogging dans la région d’Orchid Beach lorsque quatre dingos ont commencé à la poursuivre, selon News.com.au. Elle a tenté d’échapper aux animaux en courant dans l’océan, mais trois d’entre eux l’ont suivie dans l’eau et l’ont attaquée.

Les Rangers ont déclaré que les dingos de K’gari forçaient leurs proies dans l’océan pour les fatiguer avant de les tuer, une tactique courante pour les prédateurs.

Deux hommes conduisant un véhicule à quatre roues motrices sur la plage ont vu la femme se faire attaquer et se sont dirigés vers les dingos pour les effrayer.

Les hommes ont couru dans l’océan pour la sauver avant de la placer dans le plateau du sei et de la transporter jusqu’à la zone clôturée d’Orchid Beach. Le conducteur a prévenu les services d’urgence de l’attaque vers 9 h 15, heure locale.

La femme a reçu les premiers soins pour des blessures aux bras avant d’être transportée par avion à l’hôpital de Hervey Bay pour des soins supplémentaires. L’un des hommes s’est blessé à la main en aidant la femme.

Le point de vente australien a déclaré que la zone où la femme faisait du jogging est généralement pleine d’autres personnes, mais lundi, ce n’était pas le cas, ce qui a attiré l’attention de la meute.

« Malheureusement pour cette femme ce matin, elle était seule et s’est retrouvée dans une situation assez compromettante pour elle à cause de cela », a déclaré la porte-parole de la garde forestière Linda Behrendorff, selon News.com.au.

Les dingos impliqués dans l’attaque font partie d’une meute connue pour être « à l’aise » autour de la zone d’Orchid Beach, selon le point de vente. L’un des animaux de la meute a déjà été observé en train de se précipiter sur les gens.

Les autorités ont déclaré que la femme avait « de la chance d’être en vie ».

Le Queensland Parks and Wildlife Service enquête sur l’attaque et a déclaré que l’euthanasie restait une possibilité. Un dingo a été euthanasié plus tôt cette année après avoir été filmé en train de mordre un touriste prenant un bain de soleil sur la plage, ce qui en fait le premier à être abattu en quatre ans. Un garçon de 10 ans a également été traîné sous l’eau par un dingo sur K’gari le mois dernier.

« C’est définitivement un dernier recours et c’est une décision qui n’est pas prise à la légère, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte et c’est une décision qui est prise à un niveau beaucoup plus élevé que les rangers sur le terrain », a déclaré Behrendorff.

L’attaque de lundi a incité les visiteurs de K’gari du gouvernement du Queensland à avertir les visiteurs de suivre le protocole de sécurité du dingo, qui comprend de rester en groupe, de ne pas courir ou faire du jogging et de garder la nourriture à l’écart des animaux.

Queensland Environment a écrit sur Facebook que les personnes qui se sentent menacées par les dingos doivent rester calmes, se tenir debout, faire face aux animaux et reculer calmement dans une zone sûre. L’agence a dit d’attendre que les animaux soient partis avant de continuer et de ne jamais fuir les animaux car ils vous poursuivraient.

Un porte-parole du Queensland Parks and Wildlife Service a déclaré qu’il exprimait sa sympathie à la femme, à sa famille et à ses amis, et lui souhaitait un prompt rétablissement, selon News.com.au.

« Les gardes du QPWS mèneront des enquêtes supplémentaires pour identifier le Wongari (dingo) responsable de l’incident. Il est entendu que l’un des animaux impliqués était un wongari à collier », a déclaré le porte-parole. « Les futures décisions de gestion seront prises une fois que les informations auront été examinées et que l’enquête sera terminée. »